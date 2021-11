Le temps paraît long pour celles et ceux qui ont coché la case du 25 février 2022 sur leur agenda. Mais From Software et Bandai Namco entendent bien entretenir la hype autour d'Elden Ring à leur rythme.

Chaque apparition d'Elden Ring, c'est l'assurance de faire tourner des têtes. En particulier celles des adorateurs de Dark Souls. Bandai Namco et From Software commencent à appuyer sur l'accélérateur. D'abord en laissant filtrer, pour les yeux aguerris, la place qu'il occupera sur le disque dur d'une console Xbox - merci au Microsoft Store.

Vous savez désormais : il faudra lui garder plus de 50 GB d'espace. Ce qui représente un sacré paquet de gigas en plus par rapport aux titres précédents du studio de Hidetaka Miyazaki. Monde ouvert oblige ? Probablement. Mais ça, c'était pour la partie un peu cachée. D'autres détails techniques sont apparus sur la F.A.Q. du jeu. L'une d'elles confirme par exemple l'existence des modes d'affichage Graphismes et Performance sur PS5 et Xbox Series |S, dévoilée par Gamestop il y a quelques jours.

Sur PC, la résolution ira jusqu'à la 4K et avec un plafond à 60 fps avec support du Ray Tracing. Nos chères consoles Next-Gen profitent-elles aussi de cette technologie ? Absolument, mais après l'application d'un patch. Pour le reste, ce sera même résolution et frame rate que sur PC - mais 60 fps uniquement en mode Performance. La Series S restera limitée à du 2560x1440p/30 fps. La génération d'avant, qui continue de représenter la majorité verra la PS4 lancer Elden Ring en 1920x1080p/30 fps, la PS4 Pro en 3200x1800p/30 fps Checkerboard, la Xbox One en 1600x900p/30 fps et la Xbox One X en 4K/30fps. Dernières particularités soulignées : les sauvegardes. On pourra faire le voyage de la PS4 à la PS5, mais pas en sens inverse, tandis que votre progression sur une console Xbox sera 100% compatible entre les machines.

La classe à Dallas

Dans un autre registre, les développeurs ont partagé une information capitale pour la fin de la semaine. En effet, de ce vendredi 12 au lundi 15 novembre, des joueurs tirés au sort pourront se lancer dans cinq sessions d'Elden Ring dans le cadre d'une Bêta fermée. Celle-ci, réservée aux seuls consoleux, exigera 7 GB de disque dur. Et il faudra choisir entre cinq classes, présentées rapidement sur les réseaux sociaux.

Dans sept jours, ces cinq braves Ternis traverseront la Mer de Brouillard.

Voici donc confirmés le Guerrier, le Chevalier enchanté (moi aussi), le Prophète, le Champion et le Loup sanguinaire. Des noms charmants qui se déclineront au masculin comme au féminin. Et serviront de socle de départ pour une aventure en Entre-Terre qu'on nous promet très libre. Il y a fort à parier que d'autres viendront se greffer au roster, histoire de diversifier encore davantage les styles.

Elden Ring sera disponible le 25 février 2022 sur PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 et Xbox One.