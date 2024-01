Elden Ring et bien d'autres jeux viennent de se faire largement surpasser par un nouveau jeu qui explose tous les records. Et vous en avez forcément entendu parler.

Elden Ring a secoué la sphère vidéoludique lors de sa sortie en 2022. C'est un peu l'effet des productions de From Software. Avant son arrivée, le jeu était ultra attendu. Du coup, les chiffres ont suivi, et ce fut un carton total. Mais en ce moment, un titre est en train d'exploser, et il dépasse de loin un certain score du jeu du studio japonais. En fait, il brise tous les records, et on se demande si le phénomène va finir par cesser. Vous allez voir, c'est démentiel.

Elden Ring et bien d'autres se font dépasser par Palworld

On parle bien évidemment de Palworld, qui a fait son petit effet sur les joueurs. Et là, c'est dans tous les sens du terme. C'est un gros hit, certes, mais il fait également la polémique au sein de la communauté. Quoi qu'il en soit, ce Pokemon-like avec des flingues rencontre un succès monstrueux. En particulier sur Steam, malgré le fait qu'il soit disponible via le PC Game Pass. Mais attention, quand on dit qu'il cartonne, ce n'est pas une exagération. Il vient de mettre une vitesse à tout le monde, et pas seulement à Elden Ring.

A l'heure d'écrire ces lignes, Palworld a atteint le nombre de 1 571 756 joueurs connectés en simultané. C'est tout simplement vertigineux, surtout pour un titre qui n'est pas free-to-play. En comparaison, Elden Ring n'a jamais réussi à atteindre le million et s'est arrêté à 953,426 (ce qui reste impressionnant, on ne dit pas le contraire). Pocketpair se réjouit donc de cette nouvelle, et en même temps, ça se comprend. Ce n'est pas tous les jours qu'on parvient à surpasser des productions comme Dota 2 ou Counter-Strike 2 sur ce terrain.

Mais là où ça devient vraiment bluffant, c'est lorsqu'on compare ce chiffre à celui de Cyberpunk 2077. Pour cause, c'est lui qui détenait le record du nombre de joueurs connectés en simultané le plus élevé sur Steam, pour un jeu payant (si on regarde le classement aujourd'hui, puisqu'en 2018, c'est PUBG qui a trôné au sommet avec plus de 3 millions de joueurs, avant de passer free-to-play en 2022). Il se situait à 1,183,921. Palworld est donc bien au-dessus, et c'est maintenant lui qui a la couronne. Un tel constat amène une question logique : qui sera le prochain à battre son score ? Il nous tarde de le savoir.

Palworld affiche des chiffres de ventes exceptionnels

Ce n'est pas fini. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, Palworld est au sommet des meilleures ventes du moment sur la plateforme de Valve. Si on prend le total en 3 jours, il a dépassé les 6 millions de copies écoulées sur PC et Xbox. Son ascension n'est donc clairement pas prête de rencontrer une quelconque résistance. Ici, on observe qu'il a surclassé Baldur's Gate 3, EA FC 24, mais également Lethal Company. On n'a pas affaire à n'importe qui, ce qui rend cet exploit d'autant plus stupéfiant.

Pour autant, Palworld n'est pas vu d'un bon œil par tout le monde. L'un des arguments qui revient le plus souvent concerne le plagiat. Il y a des grosses similitudes entre certains pals et les pokemon. En plus, le studio a une histoire particulière avec les outils d'IA générative. AI : Art Imposter, l'un des anciens jeux de la firme, s'appuyait justement sur un générateur d'images IA en tant qu'élément central. Est-ce que c'est le cas ici ? Pour le moment, on n'a pas eu la confirmation, mais vu l'enthousiasme du PDG de Pocketpair à propos de cette pratique douteuse, ce ne serait pas surprenant.