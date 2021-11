La semaine dernière, puis tout le week-end, Bandai Namco nous a laissé approcher le futur jeu de From Software, Elden Ring. Même si ce n’était au final qu’une “démo jouable”, c’est la première fois que le titre se montrait autant, et il s'est même laissé "manier". Fort de notre expérience presque masochiste sur le genre du jeu en question, nous nous sommes bien évidemment attentivement penchés sur son cas, avec quelques enseignements préalables à en tirer, et on évoque tout cela avec vous.

Dark Soulks-like ?

Que ce soit sur le gameplay, qui fait furieusement penser à un bête clone de Dark Souls, mais avec quelques spécificités, mais aussi sur le nouveau level design en monde ouvert, ce qu'il peut apporter, n'est-il pas un peu trop gadget ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter d'apporter quelques éléments de réponse, mais autant vous le dire tout de suite, instantanément après la révélation de certains faits, on a tout de suite envie d'en savoir plus et de nouvelles questions se posent… Le tout sera suivi de quelques extraits de gameplay, capturés à la maison, au chaud sur le canapé, sans autre commentaire.

Elden Ring déchaîne les passions et voici de quoi en apprendre un peu plus sur ce jeu tant attendu, et prévu pour le 25 février 2022 ! Profitez-en bien !