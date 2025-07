En offrant plus de marge de manœuvre aux joueuses et joueurs, tout en restant exigeant et par conséquent fidèle à la philosophie des jeux FromSoftware, Elden Ring semble avoir trouvé le compromis idéal. Grâce à cette approche, mais aussi à toutes ses autres qualités comme son univers dantesque, le titre a tout emporté sur son passage. C'est de (très) loin le plus grand succès commercial du studio, mais aussi critique avec 96/100 de moyenne presse Metacritic. D'ici la fin de l'année, le jeu agrandira encore sa communauté.

Elden Ring Tarnished Edition au Bandai Summer Showcase 2025 ?

Après avoir vendu plus de 30 millions d'exemplaires d'Elden Ring sur consoles et PC, Bandai Namco et FromSoftware vont essayer d'aller encore plus loin. Et pour cela, les deux sociétés comptent sur le démarrage réussi de la Nintendo Switch 2 qui recevra sa propre édition ultime du jeu. Lors de l'annonce, on a simplement eu le droit à une très vague fenêtre de sortie stipulant que cette version serait disponible courant 2025. Mais il y a du nouveau à quelques heures d'un événement à ne pas manquer pour les fans des productions Bandai Namco, et Elden Ring s'apprête à faire une grande annonce pour de nombreux joueurs. C'est officiel !

Elden Ring Tarnished Edition, qui comprend le jeu de base et le DLC L'Ombre de l'Arbre-Monde, pourrait faire une surprise aux millions de possesseurs de Nintendo Switch 2 avec l'annonce de la date de sortie définitive dès demain soir. L'ESRB, qui est l'organisme de classification américain pour les jeux vidéo, a officiellement classé cette version Nintendo Switch 2 d'Elden Ring. Et si une annonce semble plus imminente que jamais, c'est aussi parce que Bandai Namco organise un événement en ligne ce mercredi 2 juillet 2025 à 21h00.

« Le Bandai Namco Summer Showcase est de retour ! Rendez-vous le 2 juillet à 21h00 pour une présentation d'un nouveau jeu My Hero Academia, des trailers et bien plus… » a annoncé l'éditeur sur son compte X. En plus de My Hero Academia, on sait déjà qu'il y aura des nouvelles sur Super Robot Wars Y, Code Vein 2, Little Nightmares 3, Digimon Story Time Stranger et Shadow Labyrinth. Il ne manque plus qu'Elden Ring Tarnished Edition !

Source : ESRB.