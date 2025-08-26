Conformément à la stratégie de Nintendo, qui souhaite plus que jamais faire de sa Nintendo Switch 2 le nouveau bastion des éditeurs tiers, de nombreux studios ont annoncé leur intention de débarquer sur la nouvelle machine du constructeur. C’est notamment le cas de FromSoftware qui, en plus de The Duskbloods, a annoncé son intention de porter le succès Elden Ring sur la console portable d’ici la fin de l’année 2025. Un portage qui, depuis la Gamescom, fait toutefois l’objet de nombreuses critiques en raison de son état technique.

La version Nintendo Switch 2 d’Elden Ring inquiète grandement

En effet, nous vous en parlions déjà dans un article publié hier, les premiers retours concernant Elden Ring sur Nintendo Switch 2 sont pour l’instant très loin d’être engageants. Car comme peuvent en témoigner certains extraits publiés sur les réseaux sociaux, outre l’étrange mappage des touches remonté par les joueurs, c’est surtout la qualité de l’image et la fluidité de l’expérience qui inquiètent. Et à juste titre visiblement, puisque même les experts de Digital Foundry l’assurent : en l’état, Elden Ring est « tout simplement inacceptable ».

« Je ne sortirais pas un produit comme celui-ci pour l’instant » a notamment déclaré le journaliste John Linneman dans l’édition 228 du DF Direct Weekly. « Il tourne comme un jeu PS3 / 360 peu performant ». Des mots particulièrement durs, donc, qui témoignent cependant des grandes inquiétudes qui règnent vis-à-vis de ce futur portage d’Elden Ring et de son framerate instable. « C’était si bas […] Il tournait littéralement souvent en dessous de 30 fps ». Un comble pour un jeu dont le gameplay repose sur le sens du timing et la lecture des animations.

Mais alors, comment expliquer le fait que le titre soit dans un tel état ? Est-ce lié aux performances de la Nintendo Switch 2, ou à un problème d’optimisation de la part de FromSoftware ? Pour Digital Foundry, qui n’est pas encore en capacité de se montrer catégorique sur la question, il s’agit sans doute d’un peu des deux. « La Switch 2 semble être plus limitée en termes de CPU que le Steam Deck » explique par exemple Alexander Battaglia en réponse à un internaute, qui s’étonnait du fait qu’Elden Ring tournait pourtant bien mieux sur la console de Valve.

FromSoftware doit peaufiner sa copie

Heureusement, à l’heure où sont écrites ces lignes, Elden Ring Tarnished Edition ne dispose toujours pas de date de sortie sur Nintendo Switch 2. Cela devrait donc laisser encore un peu de temps à FromSoftware pour fignoler sa copie, en espérant que la version finale soit davantage à la hauteur que celle présentée à la Gamescom la semaine dernière. Car comme le salon allemand nous l’a prouvé : d’autres jeux sont bel et bien capables de briller sur la machine de Nintendo, à l’instar de Final Fantasy 7 Remake par exemple. Et c’est Digital Foundry qui le dit !