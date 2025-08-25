Elden Ring débarquera prochainement sur Nintendo Switch 2. Après de premières impressions qui ont de quoi inquiéter, faut-il vraiment avoir peur de son portage ?

C'est sous le nom de « Tarnished Edition » (« édition ternie ») qu'Elden Ring sortira sur Nintendo Switch 2. Mais ce titre ne serait-il pas un avertissement pour quiconque souhaiterait se lancer dans le GOTY de FromSoftware sur la console hybride de Big N ? Une récente convention pourrait bien nous servir de nouvelle prise de température. Découvrez un aperçu concret en vidéo.

Elden Ring va vraiment devoir convaincre sur Nintendo Switch 2

L'annonce remonte à la grande prise de parole de Nintendo pour présenter enfin officiellement sa Switch 2, en avril dernier : Elden Ring va avoir droit à sa propre version sur ladite console. Cette dernière est sortie début juin, mais le titre de FromSoftware n'a donné que peu de nouvelles depuis. Or, la Tarnished Edition est toujours prévue pour 2025, sans plus de détail cependant.

Cette absence de précision dans le calendrier serait-elle le signe qu'il n'est pas encore fixé avec certitude ? On a bien des raisons de douter au regard des premiers retours sur Elden Ring Tarnished Edition. Le jeu s'est laissé essayer par bon nombre de médias à l'occasion de la Gamescom 2025. Or, entre les chutes de framerate, des images saccadées et un mappage des touches sur Nintendo Switch 2 surprenant, l'inquiétude gronde.

Mais une nouvelle présentation à l'occasion de la Fan Expo (Canada) pourrait redonner davantage espoir dans la Tarnished Edition. Bien que certains médias aient, là encore, exprimé leur déception face au portage d'Elden Ring, un fan a pu l'essayer en docké et partager sa session de gameplay en vidéo sur YouTube. Cette fois, le résultat s'avère moins catastrophique qu'attendu.

Dans cette vidéo filmée par-dessus l'épaule du joueur, le rendu d'Elden Ring sur Nintendo Switch 2 semble plutôt satisfaisant. Certes, on n'est pas face à des performances équivalentes à une version PS5 ou Xbox Series. Pour autant, le jeu tourne sans grosse faille de performance. Bien sûr, ne s'agissant pas d'une capture d'écran, on ne se rend pas exactement compte de l'affichage, notamment en matière de graphismes. Toujours est-il que cet enregistrement laisse entrevoir une jouabilité convenable en mode docké, branché au téléviseur.