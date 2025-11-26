Le grand marathon des sorties continue pour FromSoftware, qui se prépare désormais pour le lancement de la toute première extension d’Elden Ring Nightreign. En effet, comme annoncé il y a maintenant deux semaines, le spin-off d’Elden Ring va prochainement avoir droit à un gros DLC, baptisé The Forsaken Hollows, qui ajoutera de nombreux éléments inédits à l’expérience avec une nouvelle région à explorer, des boss inédits, mais aussi des classes supplémentaires. Et c’est précisément de ce dernier point dont il est question dans le nouveau trailer.

Elden Ring Nightreign nous présente la classe Scholar

Dévoilée hier en fin de journée, la dernière bande-annonce d’Elden Ring Nightreign s’intéresse plus précisément à la classe Scholar, incarnée par un érudit vagabond des Terres Intermédiaires. De fait, sa maîtrise de la magie et son sens aiguisé de l’observation représenteront assurément ses plus grandes forces sur le terrain, même si le trailer nous prouve qu’il n’est pas en reste lorsqu’il s’agit de manier des dagues et des épées. De quoi promettre un gameplay plutôt varié donc, mêlant à la fois combat rapproché et combat à distance.

Le plus intéressant, toutefois, reste sans aucun doute ce qui semble être la capacité ultime du Scholar : le fait de pouvoir invoquer des Condamnés pour combattre à ses côtés. Car ce faisant, il peut ainsi permettre aux joueurs d’Elden Ring Nightreign, qui ne lésine pas sur la difficulté, d’établir de nouvelles stratégies pour venir à bout des boss les plus coriaces, à l’instar par exemple d’Everdark Libra. Ce n’est d’ailleurs sans doute pas un hasard si FromSoftware a justement choisi ce boss pour mettre en scène le Scholar dans ce nouveau trailer.

Voilà qui s’annonce on ne peut plus excitant pour The Forsaken Hollows donc, qui a toutefois encore bien des choses à nous révéler. On peut par exemple d'ores et déjà s’attendre à un trailer supplémentaire cette fois-ci dédié à l’Undertaker, seconde classe inédite mettant de son côté l’accent sur une force physique et une foi inébranlable. Sachant que l’extension d’Elden Ring Nightreign est attendue pour le 4 décembre prochain, nous ne devrions d'ailleurs pas avoir à attendre bien longtemps avant de pouvoir le découvrir.

Source : FromSoftware