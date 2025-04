Petit à petit, Elden Ring Nightreign dévoile de nouveaux secrets. Depuis quelques semaines, Bandai Namco et FromSoftware nous présentent via des trailers dédiés les différents personnages que nous pourrons incarner dans ce spin-off centré sur la coopération d'Elden Ring. Après l'Ironeye et la Duchesse, changement radical d'ambiance et d'approche avec donc la découverte d'une nouvelle classe : le Raider.

Une nouvelle classe qui va soulever des montagnes dans Elden Ring Nightreign

À sa sortie le 30 mai 2025, Elden Ring Nightreign proposera huit personnages prédéfinis, ou classes. Dans le cadre de notre preview, nous en avions essayé quatre : la Duchesse, le Gardien, la Recluse et le Rôdeur. Chaque personnage proposera un équipement spécifique, et surtout des capacités passives et actives uniques, de même qu'une compétence Ultime. Ce afin de proposer des gameplays très différents visant à coller au style de jeu de chacun. La nouvelle classe annoncée par FromSoftware ne fait pas exception. Baptisée le Raider, il s'agit ni plus ni moins que d'un viking sous stéroïdes, doublé d'un chaman de la terre.

Cette classe d'Elden Ring Nightreign aime en effet boire de l'hydromel à son temps perdu, et autrement frapper des monstres dix fois plus grands que sa stature déjà impressionnante avec des armes tout aussi énormes. Il complète sa démonstration d'une force colossale par des capacités en lien avec la terre. Le Raider peut en effet faire sortir un pilier du sol pouvant servir de plateforme surélevée pour lui et son équipe. Sa capacité ultime soulève quant à elle la terre dans un énorme rayon pour provoquer des dégâts dévastateurs.

Une classe qui ne va donc pas dans la finesse, mais dont la puissance brute et les capacités à altérer le sol du champ de bataille pourraient être bien appréciables pour espérer arriver au bout d'une run. Nous pourrons constater de tout cela sur pièce lorsqu'Elden Ring Nightreign sortira le 30 mai à venir.

Source : Bandai Namco sur YouTube