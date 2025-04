On ne l'avait pas vu venir, mais un portage d'Elden Ring sur Nintendo Switch 2 a été annoncé durant le NDirect du 2 avril 2025. Cette « Tarnished Edition » ne sera pas disponible au lancement, mais dans le courant de l'année sans plus de précision. Et ce sera une version complète puisqu'en plus de l'aventure principale, vous pourrez découvrir l'extension L'Ombre de l'Arbre-Monde sans avoir à l'acquérir séparément. Pendant ce temps, le spin-off ER Nightreign se montre encore et c'est (très) prometteur.

Elden Ring Nightreign a l'oeil du tigre de l'acier

Elden Ring Nightreign était l'une des surprises du chef FromSoftware lors des Game Awards 2024. Si vous êtes passés à côté, il s'agit pour rappel d'un spin-off axé sur le multijoueur, jouable jusqu'à trois jours, même s'il est possible d'en profiter en solitaire. Pour se démarquer de son grand frère, ce nouveau jeu ajoute une dose de battle royale et une pincée de rogue-lite pour une expérience renouvelée. Mais comme Elden Ring, Nightreign aura un système de classes.

Si vous avez participé au test réseau gratuit, vous avez déjà eu le choix entre la Duchesse, l'Anachorète, le Gardien ou encore le Rôdeur. Un personnage équilibré qui dispose d'un grappin, qui est « facile à prendre en main mais difficile à maitriser », et qui est au centre du collector d'Elden Ring Nightreign à travers une statuette PureArts de 25 cm de hauteur.

Le casting d'Elden Ring Nightreign s'étoffe aujourd'hui avec la présentation de l'Ironeye, qui fait office d'archer. Un personnage idéal pour le combat à distance et qui, comme vous le verrez, devrait plaire à celles et ceux qui aiment les persos ultra mobiles. En plus de se déplacer rapidement, l'Ironeye peut glisser en tirant une salve de trois flèches, décocher une flèche après avoir réalisé un saut, s'appuyer sur un mur pour s'élever dans les airs, ou encore activer une capacité spéciale qui envoie une flèche provoquant un tourbillon. Une attaque parfaite pour infliger des dégâts de zone et contrôler les foules. En complément de flèches élémentaires, l'Ironeye peut aussi ranimer les alliés à distance. On vous laisse avec les extraits de gameplay en attendant la sortie d'Elden Ring Nightreign prévu le 30 mai 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Source : Bandai Namco Europe.