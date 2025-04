À un mois de sa sortie, le spin-off coopératif Elden Ring Nightreign dévoile les configurations requises pour sa version PC, on vous détaille tout cela.

Elden Ring Nightreign sort en effet le 30 mai prochain sur PC, PS5 et Xbox Series et entend proposer une expérience très différente du chef d'œuvre original de FromSoftware, avec une dynamique de gameplay centrée sur la coopération. Cela passera notamment par huit personnages prédéfinis parmi lesquels nous devrons choisir pour lancer une partie avec deux autres compagnons. Avec son échelle nettement plus réduite qu'Elden Ring, quid toutefois des configurations PC requises pour le faire tourner ? Le compte X.com officiel de la franchise a tout récemment répondu à cette importante question.

Éclairage sur les configurations PC requises pour Elden Ring Nightreign

Utilisant peu ou prou le même moteur que le jeu original, Elden Ring Nightreign devait logiquement se présenter comme un titre relativement peu gourmand. Ceci étant dit, Elden Ring a longtemps souffert de soucis d'optimisation, en plus d'un framerate toujours bloqué à 60 FPS, à moins d'utiliser un mod. Avec un terrain de jeu nettement moins vaste, qu'attendre donc des configurations requises pour ce spin-off coopératif ?

La publication X.com ci-dessous nous révèle justement en détail les specs PC minimum et recommandées pour Elden Ring Nightreign, avec en l'occurrence des configurations largement abordables pour de nombreux joueurs. Il ne faudra en effet a priori pas un foudre de guerre pour en profiter, même si cela ne précise pas quelle qualité graphique attendre avec un tel matériel, et avec quel framerate. Voici quoi qu'il en soit les specs PC partagées par FromSoftware pour Elden Ring Nightreign.

Configuration minimale requise pour Elden Ring Nightreign

Système d'exploitation : Windows 10

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 3 Go ou AMD Radeon RX 580 4 Go

Processeur : Intel Core i5-10600 ou AMD Ryzen 5 5500

Mémoire : 12 Go

DirectX : 12

Espace de stockage requis : 30 Go

Configuration recommandée

Système d'exploitation : Windows 11

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1070 8 Go ou AMD Radeon RX VEGA 56 8 Go

Processeur : Intel Core i5-11500 ou AMD Ryzen 5 5600

Mémoire : 16 Go

DirectX : 12

Espace de stockage requis : 30 Go

Source : Elden Ring sur X.com