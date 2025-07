Un peu plus de deux mois après sa sortie, Elden Ring Nightreign continue tranquillement son chemin, en attendant un premier DLC majeur qui devrait arriver plus tard dans l'année. Depuis quelques semaines, FromSoftware a rajouté du contenu gratuit hebdomadaire pour motiver les Nocturnes de tous horizons à repartir en expédition, mais contre des versions nettement plus difficiles des Seigneurs de la Nuit existants. C'est justement sur ce point que le studio va apporter un changement bienvenu, à la demande de la communauté.

Les Souverains des Ténèbres se rassemblent dans Elden Ring Nightreign

Maintenant que la plupart des Nocturnes se sont familiarisés avec les mécaniques d'Elden Ring Nightreign, FromSoftware s'est permis de faire monter encore d'un cran la difficulté en créant des variantes Souverains des Ténèbres de certains Seigneurs de la Nuit. Cela a commencé avec Adel, dans une forme encore plus foudroyante, puis avec Fulghor dans une version mutée extrêmement dangereuse, puis avec Gnoster, qui se bat directement en duo avec son terrifiant compagnon scorpion. Pour rappel, vaincre ces Souverains des Ténèbres permet de récupérer des récompenses exclusives, à dépenser auprès d'un nouveau marchand de la Table Ronde, le Panneau des Collectionneurs.

De nombreux joueurs d'Elden Ring Nightreign regrettaient toutefois qu'il n'existe qu'une expédition par semaine contre ces boss redoutables. FromSoftware a entendu leur supplique, et prévoit ainsi dans les semaines à venir de proposer de retrouver ces trois Souverains des Ténèbres par paires, comme suit :

Adel et Fulghor en version Souverains des Ténèbres du 10 au 17 juillet 2025

Gnoster et Fulghor en version Souverains des Ténèbres du 17 au 24 juillet 2025

Adel et Gnoster en version Souverains des Ténèbres du 24 au 31 juillet 2025

FromSoftware a également profité de cette annonce bienvenue pour indiquer travailler sur des versions Souverains des Ténèbres d'autres Seigneurs de la Nuit d'Elden Ring Nightreign, à savoir Gladius, Maris, Libra et Caligo, qui devraient donc arriver courant août/septembre. Voilà qui devrait bien occuper les Nocturnes et offrir un défi de taille en attendant de voir ce que son premier DLC majeur nous réserve plus tard dans l'année.

Source : Elden Ring sur X.com