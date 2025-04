Elden Ring: Nightreign continue de se dévoiler petit à petit. Après plusieurs vidéos de gameplay ces dernières semaines, un nouveau personnage jouable vient d’être présenté dans un trailer impressionnant. Une nouvelle occasion de plonger dans l’ambiance sombre et intense du spin-off.

Un nouveau personnage se montre sur Elden Ring: Nightreign

En effet, le spin-off multijoueur d’Elden Ring continue de se dévoiler côté gameplay. Intitulé Nightreign, ce nouveau projet signé FromSoftware et Bandai Namco surprend autant qu’il intrigue. Prévu pour le 30 mai 2025, le titre abandonne la formule purement solo du jeu original pour proposer une approche PvPvE en roguelike, avec plusieurs personnages jouables. Et justement, une nouvelle vidéo dévoile l'un d'eux : Recluse.

Dans ce trailer inédit Elden Ring, on découvre un personnage spécialiste de la magie arcanique, aux attaques spectaculaires et visuellement marquantes. Recluse semble taillé pour les joueurs qui aiment garder leurs distances, contrôler l’espace et abattre leurs adversaires. Le tout à l’aide de sorts puissants. Sa gestuelle, son apparence gothique et ses incantations complexes donnent un premier aperçu du ton très sombre de Nightreign.

Elden Ring: Nightreign rompt avec les habitudes du studio en proposant un jeu conçu autour du multijoueur, mêlant joueurs humains et ennemis contrôlés par l’IA dans un même environnement. Ce PvPvE à la sauce FromSoftware pourrait bien être la grande nouveauté de cette année pour les amateurs de challenge en ligne.

Enfin, le jeu sera disponible sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et PC. Bonne nouvelle : il sera cross-gen, ce qui permettra de rassembler les communautés sans restriction de plateforme. Et ce n’est pas tout : un DLC est déjà annoncé pour la fin de l’année, avec notamment de nouveaux personnages jouables et des boss inédits. FromSoftware semble miser sur un suivi régulier, à l’image de ce qui a déjà été fait avec Elden Ring.

Source : Bandai Namco