Quatre mois seulement après sa sortie, Elden Ring Nightreign s'étoffe donc dès aujourd'hui d'un tout nouveau mode accessible gratuitement à tous les détenteurs du jeu de base, en attendant un premier DLC majeur à venir normalement dans les prochains mois. Attention toutefois, FromSoftware a en amont bien annoncé la couleur : il s'adresse aux joueuses et joueurs les plus aguerris, avec de puissantes récompenses exclusives, mais aussi à double tranchant. Bienvenue dans les Profondeurs de la Nuit.

Affrontez les Profondeurs de la Nuit d'Elden Ring Nightreign, si vous l'osez

Après les Souverains des Ténèbres, des versions plus redoutables de la plupart des boss de base, Elden Ring Nightreign se pare d'une nouvelle forme d'expédition pour les Nocturnes chevronnés. Même si la mise à jour sortie la veille venait renforcer toutes les classes jouables, certaines reliques et armes, ce nouveau défi s'annonce de taille. Le mode Profondeur de la Nuit implique en effet de lancer une partie totalement aléatoire, sans connaître à l'avance le Seigneur de la Nuit, ni les ennemis, que nos héros affronteront. Ils seront quoi qu'il en soit plus puissants que dans une expédition normale.

Plus on s'enfonce dans les profondeurs de ce nouveau mode d'Elden Ring Nightreign, plus la difficulté va par ailleurs monter crescendo. FromSoftware met d'ailleurs au défi les joueurs de déjà atteindre la troisième Profondeur. Au-delà, les quatrième et cinquième Profondeurs prendront la forme d'un mode « Infini », pour les joueurs les plus émérites. En plus d'une difficulté plus relevée, les expéditions dans ce mode permettront de récupérer des armes avec des effets supplémentaires plus puissants, mais également des malus. Il faudra donc peser le pour et le contre de ce gain de puissance.

À la clé, que la partie se solde par une inéluctable mort, mais en allant le plus profond possible, les participants recevront des « Reliques des Profondeurs », proposant également de puissants bonus, encore avec une contrepartie, et utilisables uniquement dans les expéditions en Profondeur. Pour motiver les joueurs d'Elden Ring Nightreign les plus compétitifs, un système de classement spécifique est également en place. Cela servira autant à faire montre de ses talents au reste de la communauté, mais également à trouver des coéquipiers du même niveau. Il n'appartient donc maintenant plus qu'à vous de relever ce nouveau défi, si vous l'osez.

© FromSoftware

Source : Bandai Namco