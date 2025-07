Elden Ring Nightreign continue de faire le bonheur des fans, quand bien même le jeu divise pas mal mine de rien. Récemment, FromSoftware a même lancé des évènements réguliers avec l’apparition de nouvelles variantes de boss surpuissantes. Un contenu totalement gratuit plutôt bien accueilli par les joueurs, mais qui a aussi ramené quelques petits problèmes visiblement. Le dernier boss en date a en tout cas plusieurs soucis plus ou moins gênants et le studio a réagi illico en lançant un petit hotfix en urgence.

Elden Ring Nightreign reçoit une brève mise à jour en urgence pour corriger un bug gênant

Depuis peu, les joueurs d’Elden Ring Nightreign peuvent affronter le double boss Gnoster, la Phalène éveillée dans une forme ultime. Un duo formé d’un gigantesque papillon et d’une sorte d’immense scarabée qui peuvent déjà poser de sérieux problèmes aux joueurs les moins avertis en mode classique. Avec sa version hardcore, le boss est particulièrement difficile a combattre et demandera assurément de la patience et de la pratique. Mais c’est sans compter que de petits bugs sont venus se joindre à la fête compliquant les choses pour rien. En l'occurrence, l'évolution de l’affrontement pouvait complètement partir en sucette. Certaines phases et actions pouvaient ne pas se déclencher correctement lorsque des conditions aléatoires étaient réunies.

Face à ce problème plutôt gênant, FromSoftware a déployé un hotfix rapide avec des solutions temporaires pour corriger le tir. Le patch est désormais en ligne sur tous les supports et le combat de boss devrait se dérouler dans de meilleures conditions désormais, même si vous allez évidemment prendre très cher. Outre cet ajustement, FromSoftware affirme avoir pris connaissance d’autres bugs et compte déployer assez rapidement un nouveau correctif en apportant par la même occasion des solutions définitives à ces bugs. Pour le coup, le studio est super réactif, c’est un plaisir.

Source : Elden Ring officiel sur X