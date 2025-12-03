Depuis sa sortie, Elden Ring Nightreign se met régulièrement à jour pour améliorer son équilibrage ou ajouter quelques fonctionnalités. FromSoftware bichonne son jeu et sa communauté en surveillant les problèmes tout en restant à l'écoute des joueurs sur toutes les plateformes. Le jeu reçoit d'ailleurs aujourd'hui un nouveau patch imposant qui, en plus de corriger pléthore de bugs, ajoute là encore de nouvelles fonctionnalités pour l'arrivée de son premier DLC The Forsaken Hollow, disponible dès le 4 décembre 2025.

Une nouvelle mise à jour pour Elden Ring Nightreign

Dans ce très gros patch, Elden Ring Nightreign corrige beaucoup de bugs, mais fait également pas mal d’équilibrage sur des armes ou encore des sorts. Les ajouts les plus importants sont toutefois les nouvelles fonctionnalités améliorant l'expérience utilisateur, notamment la lisibilité du menu de sélection des personnages ou encore de nouvelles options pour les préréglages des reliques. On notera aussi des modifications liées à la clarté de la carte, ou encore de l'affichage des résultats de fin de partie et de l'historique. De même, il sera maintenant possible de remplir des objectifs personnels d'élimination même si d’autres joueurs sont présents et ne possèdent pas la même mission. Beaucoup d’ajustements donc, mais essentiels pour améliorer l'expérience d'Elden Ring Nightreign.

Notes de patch 1.03 sur consoles et PC

Ajout de la compatibilité avec The Forsaken Hollows. Si vous possédez le DLC The Forsaken Hollows, il sera affiché dans le coin inférieur droit de l'écran titre.

Ajout d'un panneau affichant les reliques actuellement équipées dans le menu de sélection des personnages. Vous pouvez vérifier les effets des reliques équipées en activant ou désactivant l'affichage.

Nouvelle fonctionnalité permettant de définir des noms lors de l'enregistrement des préréglages des Reliques dans le menu Rites des Reliques. Les noms des ensembles peuvent être modifiés dans la section Tous les préréglages.

L'ordre des préréglages pour chaque personnage peut désormais être modifié dans la section « Tous les préréglages » du menu « Rites reliques ». Dans le menu Rites des Reliques, vous pouvez modifier l'ordre des préréglages (mais pas l'ordre des personnages eux-mêmes) dans la section Toutes les Reliques.

Ajout d'objets à la boutique de panneaux de collection.

Les calques de la carte peut désormais être activé ou désactivé dans le menu Résultats.

Les reliques équipées par chaque joueur peuvent désormais être affichées dans le menu Résultats. Les reliques ne peuvent être affichées que pour les sessions jouées avec la version 1.02 ou ultérieure.

Les joueurs dont l'objectif personnel consiste à vaincre une cible spécifique lors d'une remémoration peuvent désormais se lancer dans des expéditions avec des joueurs dont l'objectif personnel est différent.

Le nombre de flacons sera désormais mis en évidence dans les situations suivantes : Lorsque le nombre de flacons atteint sa capacité maximale, Lorsqu'un effet provoqué par un ennemi qui influence la fiole est déclenché.

La position verticale de l'icône runique de la boussole sera désormais affichée si les runes lâchées lors de la mort se trouvent significativement au-dessus ou en dessous du personnage du joueur.

Vous pouvez désormais mettre en évidence des événements spécifiques qui se produisent sur une couche de carte située à un niveau différent de celui de l'emplacement du personnage dans le menu de la carte.

L'écran de sélection de l'alimentation en veille a été ajusté afin que la jauge HP et les autres éléments de l'interface utilisateur restent visibles pendant l'affichage de l'écran.

L'assortiment d'armes dans les boutiques de Limveld a été modifié.

Ajout de pots à feu à l'inventaire de la boutique à l'intérieur du Refuge des Esprits.

Le verrouillage de cible sur les ennemis situés derrière la pierre tombale invoquée par l'Art Ultime du Raider n'est plus désactivé.

Vous retrouverez l'intégralité des notes de patch concernant les bugs et l'équilibrage directement sur le site officiel d'Elden Ring Nightreign.

Source : Bandai