Trois semaines après sa sortie, Elden Ring Nightreign reçoit donc sa quatrième mise à jour post-lancement. Après avoir notamment rendu les expéditions solo moins punitives via son deuxième patch, et divers correctifs d'urgence dans les autres, voici ce qui change avec la version 1.01.3 du spin-off coopératif d'Elden Ring, qui a dû fermer les portes de Limveld et ses serveurs dans la matinée pour appliquer lesdits changements.

Quatrième mise à jour d'Elden Ring Nightreign en trois semaines

Elden Ring Nightreign continue tranquillement ses expéditions à Limveld, après avoir connu un très joli lancement fort de 3,5 millions de copies écoulées dès sa première semaine. FromSoftware ne compte donc pas abandonner son dernier jeu en date de sitôt. Cela se traduit notamment par des mises à jour régulières, voire même pour l'instant hebdomadaires. Sur le long terme, le studio japonais réputé compte également introduire au moins un DLC majeur plus tard dans l'année, qui rajoutera du nouveau contenu. De même, des fonctionnalités très attendues comme la possibilité de lancer des expéditions en duo devraient tôt ou tard arriver.

En attendant tout cela, place donc à la mise à jour 1.01.3, qui apporte une fois encore des correctifs à plusieurs niveaux pour les plateformes PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Vous trouverez donc ci-dessous les notes détaillées de cette nouvelle version d'Elden Ring Nightreign.

Notes de la mise à jour 1.01.3 d'Elden Ring Nightreign

Ajustements d'équilibrage généraux

Augmentation des chances d'obtenir des armes avec le statut de folie.

Correction de bugs

Ajustement de la visibilité de l'effet de compétence Tourbillon lorsque l'effet de relique « [Gardien] Durée accrue de la compétence du personnage » est actif.

Correction d'un bug où le marchand démon apparaissait près de la Pluie Nocturne lors de la malédiction du marchand démon.

Correction d'un bug où les dégâts infligés à certains ennemis lors de la destruction des points faibles créés par la compétence « Marquage » d'Œil perçant étaient supérieurs ou inférieurs aux prévisions.

Application d'un correctif pour un bug où les dégâts de foudre reçus des ennemis étaient annulés lorsqu'ils étaient affectés par l'effet passif « Pouvoir du Grand Dragon Ancien » de l'arme « Éclair de Gransax ».

Correction d'un bug où la jauge d'ultime se remplissait plus que prévu lors de l'attaque de certains ennemis.

Correction d'un bug où l'effet de relique « Changer d'arme ajoute une attaque d'affinité » ne reflétait pas correctement l'attribut lorsqu'appliqué aux arcs et aux arbalètes.

Application d'un correctif pour un bug où le nombre de runes nécessaires pour acheter des armes peu communes auprès des marchands était mal calculé.

Correction d'un bug où les joueurs perdaient un combat après avoir été ramenés à la vie après avoir frôlé la mort contre un Seigneur de la Nuit ou d'autres boss de la Nuit.

Application d'un correctif pour un bug dans certains combats multijoueurs contre un Seigneur de la Nuit où la caméra ne s'affichait pas au bon angle lorsqu'elle ne ciblait pas d'ennemi.

Correction d'un bug où les fantômes persistants des personnages n'apparaissaient pas à Limveld.

Ajout d'informations sur le personnel dans le générique du jeu.

Ajustements exclusifs à Steam

Correction d'un bug où le jeu pouvait se bloquer momentanément ou pendant une période prolongée dans certains environnements.

FromSoftware précise toutefois que, malgré les correctifs de cette mise à jour 1.01.3, certains des bugs susmentionnés risquent tout de même de survenir dans Elden Ring Nightreign.

Source : Bandai Namco