Il ne reste donc plus quelques semaines avant l'arrivée d'Elden Ring Nightreign sur PC, PS5 et Xbox Series. En sa qualité de spin-off du magistral Elden Ring de FromSoftware, ce titre axé sur la coopération dans un habile mélange entre Rogue-Lite et Battle Royale PvE figure parmi les plus grosses sorties de mai 2025. Après un Network Test tenu en janvier, permettant de l'essayer brièvement, le talentueux studio japonais et son éditeur Bandai nous proposent donc aujourd'hui un Overview Trailer, histoire de bien nous préparer avant le combat contre le Seigneur de la Nuit.

Briefing du gameplay d'Elden Ring Nightreign avant sa sortie

Elden Ring Nightreign se présente en effet avant tout comme un jeu en coopération (même s'il est possible de s'y frotter en solo), proposant à un groupe de trois combattants de lancer des runs afin de terrasser les forces du Seigneur de la Nuit. Cela se fera sous la forme d'un standalone du jeu original, tarifé à 39,99 euros dans son édition standard, et attendu le 30 mai 2025. Ce titre va donc se départir d'un vaste monde ouvert à explorer avec un personnage créé par nos soins. En lieu et place, nous aurons droit à des parties d'environ 30 minutes à une heure sur dans la région de Limveld, une map aux dimensions plus modestes, aux commandes de huit héros prédéfinis, disposant chacun de compétences uniques, qui sont les suivants :

Rôdeur : un guerrier équipé d'un grappin et d'un canon à main

Gardien : un chevalier aquilin utilisant son aile intacte pour contrôler le champ de bataille

Anachorète : une magicienne mélangeant les éléments pour créer des sorts uniques et puissants

Duchesse : une voleuse agile capable de manipuler le temps et camoufler ses alliés

L'Oeil de fer : un archer capable de réaliser des tirs dévastateurs

Raider : un puissant guerrier viking pouvant faire sortir la pierre du sol

Exécuteur : un combattant au katana spécialisé dans la parade

Revenant : un invocateur utilisant les Cendres de Guerre pour soutenir son équipe

Entre Rogue-Lite et Battle Royale contre la Nuit

Elden Ring Nightreign entend ainsi proposer un mélange entre Rogue-Lite et Battle Royale. Chaque partie commence avec un personnage niveau 1, qu'il faudra faire évoluer en allant vers différents points d'intérêt pour obtenir de l'équipement, des compétences ou autre. L'expérience accumulée permettra de monter de niveau, également de manière prédéfinie.

Il faudra cependant prendre des décisions sur le fil, car au fil du temps, un Cercle de Feu typique des Battle Royale viendra rétrécir les zones explorables, jusqu'à se resserer la nuit vers une arène de boss. Vous aurez ainsi deux nuits à survivre avant d'affronter l'un des serviteurs les plus puissants du Seigneur de la Nuit, les boss finaux de chaque run. Que votre partie d'Elden Ring Nightreign se solde par la victoire ou un échec, vous retournerez au hub avec des reliques permettant de faire monter vos personnages en puissance, représentant ainsi l'aspect Rogue-Lite du titre.

Vous pouvez également utiliser la monnaie gagnée durant vos parties pour acquérir des jarres comportant des reliques à débloquer, ou des costumes pour chacun des personnages. Il est également possible de récupérer des souvenirs de ces derniers pour connaître leur histoire, et révéler de nouveaux objectifs dans vos futures parties pour les rendre encore plus puissants.

Vous voilà maintenant armés des connaissances nécessaires pour vous lancer dans le combat contre les forces du Seigneur de la Nuit à venir le 30 mai sur PC, PS5 et Xbox Series.

Source : Bandai Namco sur YouTube