Elden Ring Nightreign annonce une très grosse surprise pour les fans les plus exigeants (et les plus déterminés, avouons-le). De quoi ravir clairement la communauté.

FromSoftware et Bandai Namco préparent une nouveauté qui devrait ravir les amateurs de sensations fortes. Elden Ring Nightreign accueillera bientôt un tout nouveau mode de jeu. Baptisé « Deep of Night », il sera disponible dès le 11 septembre et promet une expérience encore plus intense que le reste de l’aventure. Le tout avait déjà leaké il y a un mois.

Un contenu pensé pour les joueurs aguerris de Elden Ring Nightreign

Dès les premières images, le ton est clair : ce mode ne s’adresse pas aux débutants de Elden Ring Nightreign. « Deep of Night » a été conçu pour les joueurs qui connaissent déjà l’univers de Nightreign sur le bout des doigts. Ici, les ennemis sont plus puissants, les combats plus imprévisibles et les marges d’erreur quasi inexistantes. Impossible par exemple de choisir à l’avance le Nightlord que l’on souhaite affronter. Chaque expédition devient donc un saut dans l’inconnu.

Plus on descend dans les profondeurs, plus la difficulté s’intensifie dans Elden Ring Nightreign. Les terrains ne se transforment pas comme dans l’aventure classique, mais d’autres mécaniques viennent corser le tout. On retrouve notamment des objets exclusifs comme les Depths Relics, ou encore des armes spéciales aux effets multiples. Le problème ? Certaines de ces améliorations s’accompagnent de malus, ce qui oblige à peser le pour et le contre avant de s’en équiper.





Un système basé sur le risque et la récompense

Chaque victoire ou défaite influence votre progression. Le jeu Elden Ring Nightreign ajuste en permanence la « profondeur » que vous pouvez atteindre. Plus vous réussissez, plus les ennemis deviennent redoutables. FromSoftware encourage d’ailleurs les joueurs à tenter de franchir le fameux « Depth 3 », présenté comme une étape particulièrement éprouvante. Autant dire que seuls les plus persévérants auront une chance d’y parvenir.

Ce nouveau mode de Elden Ring Nightreign ne surprendra pas vraiment les fans du studio. FromSoftware a toujours aimé pousser ses joueurs dans leurs retranchements, et « Deep of Night » s’inscrit clairement dans cette tradition. C’est un défi supplémentaire, pensé pour prolonger l’expérience et donner une seconde vie à ceux qui pensaient avoir déjà tout vu.

Elden Ring Nightreign est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC via Steam. Le mode « Deep of Night », quant à lui, arrivera le 11 septembre. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous ceux qui cherchent un nouveau défi dans l’univers déjà impitoyable de l’Entre-Terre.

Source : FromSoftware