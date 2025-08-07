Tandis qu'Elden Ring Nightreign accueille aujourd'hui une version Souverain des Ténèbres de Caligo, FromSoftware a visiblement encore plus d'un tour dans son sac pour garnir le spin-off coopératif d'Elden Ring en nouveaux contenus. En explorant les fichiers de la dernière mise à jour, qui a notamment ajouté les très demandées expéditions en duo, des datamineurs ont en effet découvert l'existence d'un nouveau mode de jeu qui risque encore de mettre les nerfs des Nocturnes à rude épreuve.

Une Nuit infinie se profile sur Elden Ring Nightreign

En attendant une éventuelle version Souverain des Ténèbres d'Heolstor, le boss final d'Elden Ring Nightreign, FromSoftware a visiblement encore d'autres plans pour occuper les joueurs sur son dernier titre en date. Des datamineurs ont en effet découvert dans les fichiers du jeu la mention d'un nouveau mode de jeu qui pourrait arriver plus tard. Il s'agirait en l'occurrence d'un changement majeur par rapport aux traditionnels expéditions auxquelles on a maintenant l'habitude.

Si ce leak s'avère exact, Elden Ring Nightreign va en effet bientôt accueillir un mode baptisé « Profondeur de la Nuit ». Derrière ce nom cryptique se cacherait apparemment un mode « Infini ». Les joueurs y affronteraient des vagues d'ennemis aléatoires de plus en plus difficiles, jusqu'à la mort. Les datamineurs ont également découvert un texte décrivant plus précisément ce nouveau mode : « La Profondeur de la Nuit est un champ de bataille dans la Nuit infinie. La victoire augmentera votre classement, augmentant votre Profondeur. Les ténèbres s'étendent jusqu'à l'infini ».

Un nouveau mode avec des récompenses uniques et un système de classement

Cette nouveauté à venir prétendument prochainement dans Elden Ring Nightreign permettrait de récupérer de nouvelles reliques spécifiques et disposerait également d'un système de classement, divisé en cinq « Profondeurs », comme suit :

0-999 : Profondeur 1

1 000 - 1 999 : Profondeur 2

2 000 - 2 999 : Profondeur 3

3 000 - 3 999 : Profondeur 4

4 000 - 6 000+ : Profondeur 5

À noter que, en atteignant un niveau de Profondeur plus avancé, même en enchaînant les tentatives infructueuses, il ne sera a priori pas possible de retomber au précédent pallier. Ce système de classement permettra ainsi de regrouper autant que faire se peut des joueurs du même niveau, apportant par la même un certain degré de compétitivité dans Elden Ring Nightreign. Il faudra toutefois attendre une confirmation officielle de la part de FromSoftware quant à son existence, avec également plus de détails concrets, voire du gameplay pour en avoir un aperçu.





