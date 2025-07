Un nouveau mod vient bousculer les habitudes des joueurs d’Elden Ring: Nightreign. Pensé pour les connaisseurs, il pousse encore plus loin l’aléatoire. Résultat : chaque run devient unique, même pour les vétérans. Un contenu déjà indispensable sur PC via Steam ?

Un monde repensé à chaque partie sur Elden Ring Nightreign

Elden Ring Nightreign propose déjà une carte changeante à chaque nouvelle tentative. Mais certains joueurs en voulaient plus. C’est là qu’intervient “thefifthmatt”, un moddeur bien connu de la communauté. Son dernier projet, baptisé Nightreign Randomizer and Derandomizer, rebat totalement les cartes. Littéralement.

En modifiant les fichiers du jeu au lancement, le mod crée de nouvelles configurations à chaque session. Les zones sont redistribuées, les boss changent de place, et les objets apparaissent là où on ne les attend pas. Une manière idéale de redonner un coup de neuf à l’exploration de Elden Ring Nightreign.

Trois presets pour trois styles de jeu

Le mod propose trois modes de base, chacun avec sa propre approche. Le premier reste fidèle à l’esprit de Elden Ring Nightreign, en changeant uniquement les boss selon le Nightlord choisi. Le deuxième modifie en plus les types de récompenses, le timing des cercles de combat et leur taille. Quant au troisième, il abandonne toute retenue : tout devient plus aléatoire, plus imprévisible, parfois au détriment de l’équilibre. Un vrai défi pour les joueurs les plus téméraires.

Mais ce n’est pas tout. Le mod permet aussi de créer sa propre combinaison. Vous pouvez, par exemple, augmenter la fréquence des doubles boss ou désactiver certaines restrictions de placement. Un vrai terrain de jeu pour les fans de customisation sur Elden Ring Nightreign.

Malgré sa complexité, ce mod ne s’adresse pas qu’aux hardcore gamers. Il peut aussi séduire ceux qui veulent redécouvrir Elden Ring: Nightreign sous un autre angle. Mieux encore : il est compatible avec le mod Seamless Co-op. Vous pouvez donc vivre cette aventure aléatoire à deux.

Source : Nexus Mod