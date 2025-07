La mise à jour ultra attendue d'Elden Ring Nightreign va se faire attendre un petit peu mais on sait quand elle sortira et il ne faudra pas patienter bien longtemps !

On y touchait du doigt, mais il va falloir encore être patient. La mise à jour ultra attendue d’Elden Ring Nightreign va avoir du retard. À n’en pas douter, les joueurs sont impatients de recevoir ce patch qui est censé amener un mode deux joueurs, absent au lancement du jeu. Mais non seulement les raisons du report sont intouchables, mais en prime on sait quand sera déployée la mise à jour et il ne va pas falloir attendre bien longtemps.

La mise à jour d'Elden Ring Nightreign va se faire attendre

Si vous regardez un peu les infos, vous avez dû voir qu’un puissant séisme a frappé au large des côtes russes, dans la péninsule du Kamchatka, non loin du Japon. Toutes les côtes du pacifique sont désormais en alerte tsunami, de la Russie jusqu’à l’Ouest des États-Unis en passant par tous les archipels voisins. C’est pour cette raison que FromSoftware a décidé de reporter d’une journée le déploiement de sa mise à jour d’Elden Ring Nightreign. Le Japon est en alerte, la sécurité des employés et des infrastructures passe en priorité.

FromSoftware explique pourquoi le patch d'Elden Ring Nightreign est repoussé.

Un retard à peine perceptible

Il faudra donc patienter jusqu’au 31 juillet en fin de journée pour pouvoir se lancer dans Elden Ring NightReign en duo. Le mode de jeu est extrêmement attendu par la communauté qui ne comprend toujours pas pourquoi il a été oublié au lancement (on ne comprend pas nous non plus d’ailleurs). Pour certains joueurs PC, des mods rendaient déjà la chose possible, mais pour le commun des mortels et les joueurs sur consoles, ce sera une nouveauté.

Pour rappel, le jeu nous propose de partir en expédition seul ou en groupe de trois afin d’affronter de puissants Seigneurs de la Nuit. Le jeu se déroule en plusieurs étapes, mêlant exploration à la Elden Ring, et combats de boss tendus afin de nous permettre de nous améliorer et de trouver de l’équipement. S’en suit un ultime combat contre une puissante créature. Par ailleurs, depuis quelques semaines, Elden Ring Nightreign ajoute un niveau de difficulté avec des boss surpuissants temporaires qui permettent de gagner de précieuses récompenses exclusives.

Source : Fromsoftware officiel via X.com