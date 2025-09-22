Disponible depuis le mois de mai 2025, Elden Ring Nightreign continue de faire transpirer les joueurs et se met à jour régulièrement. FromSoftware bichonne son poulain en ajustant l’équilibrage, mais pas que. Depuis sa sortie, le jeu a reçu quelques nouveautés comme des boss plus difficiles et désormais le mode Profondeurs de la Nuit qui offre un challenge encore plus relevé pour les fans qui aiment souffrir. C’est d’ailleurs ce nouveau mode qui sera prochainement mis à jour, FromSoftware nous dévoile ce qui arrive.

Une nouvelle mise à jour pour Elden Ring Nightreign, mais pas encore de solution définitive

Ce nouveau mode de jeu d’Elden Ring Nightreign propose aux aventuriers les plus tenaces de partir en expédition contre un boss aléatoire et en combattant des adversaires plus difficiles. De nouveaux objets sont heureusement à disposition et l’on peut toujours looter des reliques plus puissantes. Chaque victoire dans ce mode permet également d’augmenter le niveau de Profondeurs, permettant d’affronter des dangers encore plus importants et ainsi de suite. Sauf qu’il y a un problème majeur, pour certains joueurs, ça ne fonctionne pas du tout. Heureusement, les développeurs sont sur le coup et un patch arrive.

Dans une note officielle, le studio prévient que la prochaine mise à jour apportera une solution temporaire au problème qui impacte l’augmentation du niveau de Profondeur. Pour le moment donc, il faudra se satisfaire de ça. Toutefois, d’autres correctifs seront également déployés, on vous met la liste juste ci-dessous. Notez que si l'on sait que la mise à jour sortira sur tous les supports, on a aucune date à se mettre sous la dent pour le moment.

Notes de la mise à jour à venir

« Un problème empêchant votre niveau de Profondeur d’augmenter après une victoire dans le mode Profondeur de la Nuit a été identifié. Une prochaine mise à jour apportera un correctif temporaire à ce problème, ainsi que des améliorations de confort pour ce mode. »

Autres changements prévus :

Ajout d'une nouvelle fonctionnalité permettant de réduire volontairement votre rang de Profondeur d’un niveau.

Protection contre la rétrogradation : en atteignant les niveaux de Profondeur 3, 4 et 5, vous bénéficierez d’une protection contre la perte de rang. Cela vous évitera de perdre un niveau de Profondeur après une défaite qui déclencherait normalement cette perte. Cette protection s’appliquera pour 1 défaite au niveau 3, et pour 2 défaites aux niveaux 4 et 5. Elle reste valable même après avoir retrouvé ces niveaux suite à une rétrogradation.

Si un joueur de niveau 1 est associé à des joueurs de rang supérieur lors d’une expédition de niveau 2+, le joueur de niveau 1 ne perdra pas de points en cas de défaite.

Les joueurs Steam pourront continuer une session en cours même en cas de déconnexion des serveurs Steam due à une maintenance ou une panne.

source : Bandai Namco, Elden Ring Nightreign officiel