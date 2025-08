Elden Ring: Nightreign continue de s’étoffer. Deux mois après sa sortie, le jeu de FromSoftware accueille une grosse mise à jour sur toutes les plateformes. Ce patch 1.02 apporte plusieurs améliorations utiles, mais surtout une nouveauté qui va changer la façon de jouer pour pas mal de monde : les expéditions à deux joueurs.

Elden Ring s'offre une grosse mise à jour

C’était une demande récurrente sur Elden Ring. Désormais, vous pouvez partir à l’aventure à deux grâce aux Two Player Expeditions. Il suffit de modifier le paramètre "Nombre de joueurs" dans les réglages d’expédition. Et bonne nouvelle : la difficulté du jeu s’adapte automatiquement au nombre de participants. Résultat, les combats restent tendus mais équilibrés, même en duo.

C’est un vrai plus pour les joueurs qui ne veulent pas s’engager dans des sessions coop classiques mais souhaitent quand même explorer avec un ami. De quoi redécouvrir certaines zones sous un nouvel angle. Le patch ajoute aussi plein de petits détails qui simplifient la vie : meilleures infos en fin d’expé, tri plus précis des reliques, préréglages affichés en premier, nouveaux filtres dans les menus… C’est du confort, mais ça compte sur Elden Ring.

Une interface plus claire, et des bugs corrigés

Ce patch 1.02 améliore aussi l’interface de Elden Ring. Désormais, on peut enregistrer jusqu’à 100 configurations différentes, vendre et marquer des reliques favorites, ou encore afficher des infos détaillées sur les armes chez les marchands de Limveld. Les menus gagnent en clarté, et ça se sent.

Côté technique, FromSoftware a corrigé une longue liste de bugs. Entre les crashs, les animations bancales, les effets passifs qui ne fonctionnaient pas toujours et les ennemis bloqués dans le décor, il y avait de quoi faire. Tout n’est peut-être pas parfait, mais cette mise à jour fait clairement le ménage. Le jeu gagne en stabilité, notamment dans les combats contre les boss ou lors des expéditions à plusieurs sur Elden Ring.

Quelques ajustements de gameplay aussi

Au passage, quelques réglages d’équilibrage ont été apportés sur Elden Ring. Les tremblements de terre à Limveld sont un peu moins fréquents. Certains sorts, comme Roiling Magma ou Rock Blaster, ont été corrigés. La Dark Moon Greatsword a aussi été réajustée pour éviter des effets indésirables. Même les mécaniques liées aux affinités, parfois floues ou cassées, ont reçu un coup de polish. Un autre ajout bienvenu : la possibilité de passer une partie de la cinématique de fin après avoir battu l’Aspect de la Nuit. Ce n’est pas grand-chose, mais ça évite de rester coincé quand on enchaîne les runs.

Au final, ce patch 1.02 montre que Elden Ring: Nightreign est bien suivi. Le contenu est peaufiné, les soucis sont pris au sérieux, et les joueurs sont écoutés. Le mode duo arrive à point nommé pour relancer l’exploration, surtout pour celles et ceux qui aiment la coopération légère. La mise à jour est disponible dès maintenant sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et Steam. Pensez à redémarrer le jeu après l’installation pour appliquer la nouvelle version (1.02). Et si vous jouez en ligne, elle est obligatoire.