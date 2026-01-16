Elden Ring Nightreign se met à jour pour la première fois en 2026 avec son patch 1.03.2. Après une maintenance de près de trois heures, beaucoup espèrent de l'équilibrage sur certaines armes et reliques, ainsi que des corrections de bugs gênants. Chacun y a été de sa petite théorie, mais voici ce que change réellement la mise à jour.

Une première mise à jour en 2026 pour Elden Ring NightReign

Alors que le jeu a reçu un premier gros DLC en fin d'année 2025, The Forzaken Hollow, qui ajoutait deux nouvelles classes, deux nouveaux boss et un terrain totalement inédit. Quelques patchs ont suivis, mais le jeu ne s'était pas mis à jour depuis le mois de décembre. Les dernière update lui ont tout de même permis d'ajouter bon nombre d'équilibrages, sans oublier une longue liste de correctifs et d'améliorations de l'expérience utilisateur. Pour ce début d'année 2026, Elden Ring Nightreign ne ménage pas ses efforts avec le patch 1.03.2.

Au menu, comme l'espéraient les fans, une tonne d'équilibrages sur les personnages, mais aussi les reliques. Si tout le monde y passe, certaines classes d'Elden Ring NightReign sont plus impactées que d'autres. C'est le cas de l'Exécuteur, qui voit la puissance de certaines compétences être améliorée. Globalement, ce sont toutes les classes qui deviennent plus puissantes. En revanche, pour les deux ajoutées avec le DLC, c'est surtout des ajustements mineurs. Les reliques elles aussi passent aussi sur la table des opérations avec de nombreux ajustements que vous pouvez retrouver directement sur le site officiel de Bandai. La mise à jour d'Elden Ring Nightreign est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.

Notes de patch 1.03.2 pour toutes les classes

Duchesse Ajustement de la visibilité du fantôme lorsque certaines compétences sont activées.

Gardien Augmentation de la réduction des dégâts contre les attaques physiques et les différents types de dégâts élémentaires. Augmentation du bonus de garde lors de la garde.

Raider Augmentation de la vitesse de diverses attaques, à l’exception des attaques en "dual wield" et des attaques sautées. Ajustement de la distance de déplacement de certaines attaques lors de l’utilisation d’armes Grandes Haches, Grands Marteaux ou Armes Colossales. Ajout d’un effet à la capacité passive « Fighter’s Resolve » augmentant la puissance d’attaque pendant une certaine durée lorsque les PV sont fortement réduits. Extension de la portée d’attaque lors de l’activation de l’Art Ultime « Totem Stela ».

Revenante Augmentation de la puissance d’attaque des attaques spéciales des esprits invoqués lorsque l’Art Ultime du Revenant « Immortal March » est activé. Augmentation de la puissance d’attaque et réduction des dégâts des esprits invoqués via la compétence « Summon Spirit » en mode Deep of Night.



Executeur, le plus touché de ce patch d'Elden Ring Nightreign

Augmentation de la puissance des coups critiques lorsque la compétence de personnage « Cursed Sword » est active.

Augmentation du bonus de garde lorsque la compétence de personnage « Cursed Sword » est active.

Augmentation des dégâts d’étourdissement lors d’une déviation réussie lorsque la compétence de personnage « Cursed Sword » est active.

Réduction de la consommation d’endurance lors d’une déviation réussie lorsque la compétence de personnage « Cursed Sword » est active.

L’épuisement de l’endurance après une déviation réussie ne provoque plus de brisure de garde lorsque la compétence de personnage « Cursed Sword » est active.

Modification des paramètres afin que les effets « Improved Skill Attack Power » et « Improved Melee Attack Power » s’appliquent aux Arts d’arme lorsque la compétence de personnage « Cursed Sword » est active.

Augmentation de la puissance des attaques — à l’exception de « Roar » — lorsque l’Art Ultime « Aspects of the Crucible: Beast » est actif.

Augmentation de la réduction des dégâts lors de l’exécution de l’attaque de compétence quand la transformation de l’Art Ultime « Aspects of the Crucible » est active. Ajout d’une fenêtre durant laquelle il est impossible d’être grièvement blessé même si les PV atteignent zéro.

Augmentation de la puissance des attaques en fonction du niveau de l’Art Ultime « Aspects of the Crucible : Beast » actif en mode « Deep of Night ».

DLC d'Elden ring Nightreign

Erudit Ajustement des critères de distance affectant le taux de progression contre les ennemis de grande taille pour la compétence « Analyse ».

Fossoyeuse Ajustement de la distance de déplacement de certaines attaques contre des cibles immobiles lors de l’utilisation d’armes de la catégorie Marteaux.



Source : Elden Ring Nightreign officiel via Bandai