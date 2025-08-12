Elden Ring Nightreign continue doucement mais sûrement de mener ses expéditions, et FromSoftware d'étoffer son spin-off coopératif d'Elden Ring. Après avoir déployé une version Souverain des Ténèbres de Caligo la semaine dernière, voilà que le titre reçoit une nouvelle mise à jour, impliquant une coupure des serveurs pour la mettre en place. Voyons de plus près ce qu'elle propose.

Elden Ring Nightreign expédie encore une mise à jour

Depuis la sortie d'Elden Ring Nightreign fin mai dernier sur PC, PS5 et Xbox Series, FromSoftware n'a clairement pas chômé pour garnir son dernier titre en date en contenu. En quelques mois, nous avons en effet eu droit à des versions plus dangereuses de tous les boss existants, à l'exception d'Heolstor, l'ultime Seigneur de la Nuit du jeu, mais aussi les fameuses expéditions en duo tant demandées par la communauté. D'après de récents leaks, un nouveau mode de jeu, nom de code « Profondeur de la Nuit » serait également dans les cartons, proposant aux Nocturnes de partir dans des expéditions infinies, avec un système de classement pour comparer ses performances avec le reste de la communauté.

En attendant une confirmation officielle à ce sujet et le premier DLC majeur payant à venir dans le courant de l'année, Elden Ring Nightreign passe en tout cas en version 1.02.1 avec une nouvelle mise à jour. Outre divers correctifs de bugs attendus d'un tel patch, cela permet également de changer la rotation des Souverains des Ténèbres à affronter pour récupérer les récompenses exclusives obtenus en les terrassant.

Notes de patch 1.02.1 sur PC, PS5 et Xbox Series

Pour cette nouvelle mise à jour d'Elden Ring Nightreign, FromSoftware s’attaque à la compétence d’arme « Storm Ruler » visiblement jugée… pas suffisamment puissante. Bien qu'il suffise d’un tour sur les réseaux sociaux pour voir qu’elle est très utilisée, elle ne l’était visiblement pas assez. FromSoftware a donc décidé de la rendre encore plus efficace en réduisant son temps de recharge et en augmentant sa puissance et vitesse d'exécution. Autant vous dire qu’on n'a pas fini de la voir. Pour le reste, la mise à jour applique une grosse quantité de correctifs, notamment pour des problèmes plutôt gênants comme lorsque la fiole de soin ne soignait pas correctement. Oui, c’était un vrai problème. Pour le reste, on vous laisse découvrir les notes de patch complètes juste dessous.

Equilibrage

Augmentation des performances de la compétence « Storm Ruler » Réduction du temps de charge de l'effet Augmentation de la vitesse de la lame lors de l'utilisation Augmentation de la puissance d'attaque lorsque la tempête n'est pas chargée



Toutes les Corrections de bugs d'Elden Ring NightReign

Correction d'un bug qui empêchait tout autre action autre le déplacement et le fonctionnement de la caméra lors de l'utilisation d'objet sous certaines conditions.

Suppression d'un bug où les effets déclenchés par les gardes réussis ne s'activaient pas pour certaines actions de garde.

Correction d'un bug où le verrouillage de la cible était immédiatement libéré sur les œufs ou les insectes parasitant le personnage du joueur lorsque l'effet « Finale » de l'art ultime de la duchesse était actif.

Rectification d'un bug où certaines attaques du Souverain des Ténèbres « Maris, Fathom of Night » provoquaient des dégâts de décalage lorsqu'elles étaient annulées avec la compétence de l'Exécuteur.

Correction d'un bug où l'effet de relique de l'Executeur « Pendant que la compétence du personnage est active, le déverrouillage de l'utilisation de l'épée maudite restaure les PV » ne s'activait pas.

Suppression d'un bug où la compétence « Storm Ruler » pouvait être utilisée sans consommer de FP ( Focus Point) dans certains cas.

Correction d'un bug d'Elden Ring Nightreign où les dégâts infligés aux ennemis par l'effet passif « Frostbite » étaient plus élevés que prévu.

Rectification d'un bug où l'utilisation d'une fiole ne soignait pas correctement les PV du joueur lorsqu'il était équipé de reliques ayant l'effet « La fiole soigne également les alliés ».

Correction d'un bug où la valeur d'effet affichée de « Durée du sort prolongée » différait de la valeur d'effet réelle.

Suppression d'un bug où la couleur des effets générés par certains effets passifs était différente de celle prévue.

Correction d'un bug où certaines attaques du Souverain des Ténèbres, « Caligo, Miasme de la Nuit », ne touchaient pas les personnages.

Rectification d'un bug où le framerate pouvait chuter pendant certians combats de boss d'Elden Rign Nightreign.

Correction d'un bug où le nombre de reliques affichées ne correspondait pas au nombre réel affiché lors du tri.

Correction d'un bug où certaines reliques ne pouvaient pas être équipées lors de l'utilisation de fonctions de filtre spécifiques dans le menu Rites de reliques.

Suppression d'un bug où l'audio pouvait ne pas être lu correctement.

Correction d'un bug où l'utilisation continue de Sorcelleries et d'Incantations pouvait dégrader les performances en jeu de tous les joueurs présents dans la partie.

Correction d'un bug où l'activation de certains effets passifs ou l'utilisation continue de Sorcelleries et d'Incantations pouvaient avoir un impact sur la stabilité du globale réseau.

Ajustement de certains textes en portugais brésilien à différent endroit d'Elden Ring Nightreign.



A noter également que quelques correctifs supplémentaires sont déployés exclusivement pour les versions PS5 d'Elden Rign Nightreign et concernent l'interface utilisateur. Vous trouverez davantage d'information sur le site officiel.

Sources : X.com ; Bandai Namco