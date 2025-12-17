Deux semaines après la sortie de Forsaken Hollows, Elden Ring Nightreign accueille une nouvelle mise à jour, quoi de neuf à se mettre sous la dent pour les Nocturnes ?

Elden Ring Nightreign continue doucement mais sûrement de mener ses expéditions, et FromSoftware d'étoffer son spin-off coopératif d'Elden Ring. Après une sortie le 4 décembre 2025 de Forsaken Hollows, une grosse extension ajoutant notamment une nouvelle zone à explorer et deux nouvelles classes de Nocturnes à incarner, le titre a aujourd'hui mis en maintenance ses serveurs afin d'y déployer sa dernière mise à jour le faisant passer en version 1.03.1. Partons en expédition pour voir ce qu'elle apporte.

Une nouvelle mise à jour expédiée pour Elden Ring Nightreign et son DLC

Depuis la sortie d'Elden Ring Nightreign fin mai dernier sur PC, PS5 et Xbox Series, FromSoftware n'a clairement pas chômé pour garnir son dernier titre en date en contenu. Le dernier exemple en date en la matière est évidemment la sortie de l'extension Forsaken Hollows. Avant cela, nous avons tout de même eu le nouveau mode de jeu gratuit baptisé l'Abîme de la Nuit en septembre 2025, ou encore les Souverains des Ténèbres avant cela.

En parallèle, FromSoftware continue naturellement de peaufiner Elden Ring Nightreign avec des mises à jour régulières. Tel est justement le cas alors que le titre passe en version 1.03.1. Celle-ci apporte notamment de nombreuses améliorations d'équilibrage par rapport justement aux nouveautés ajoutées par le DLC Forsaken Hollows. Autrement, qui dit mise à jour dit évidemment un paquet de corrections de bugs en tous genres.

Sur ce terrain, la mise à jour d'Elden Ring Nightreign cible principalement des bugs introduits depuis l'arrivée du DLC Forsaken Hollows, afin d'arrondir les angles et de proposer une expérience globalement plus plaisante, tant sur consoles que sur PC. À noter d'ailleurs enfin que la version 1.03.1 du jeu ajoute un changement spécifique à la version PC, mais qui a seulement trait à l'ajustement de la liste des mots interdits dans le chat et autre. La dernière mise à jour d'Elden Ring Nightreign est quoi qu'il en soit disponible dès maintenant, et vous pouvez donc repartir en expédition sans délai. Pour connaître ses ajouts dans les moindres détails, rendez-vous sur l'article de blog dédié aux notes de la mise à jour sur le site officiel de Bandai Namco.

Source : Bandai Namco