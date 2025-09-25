Suite au lancement du mode Abîme de la Nuit, sa plus grande nouveauté depuis sa sortie, Elden Ring Nightreign reçoit une nouvelle mise à jour, quoi de neuf ?

Elden Ring Nightreign a récemment accueilli un tout nouveau mode de jeu, baptisé Abîme de la Nuit. Il s'agit d'une expérience qui s'adresse aux joueurs les plus chevronnés des productions FromSoftware. Il se peut toutefois que le talentueux studio japonais ait eu la main un peu lourde à son sujet. Le spin-off coopératif d'Elden Ring reçoit ainsi une nouvelle mise à jour (version 1.02.3) qui vient justement apporter quelques rééquilibrages spécifiques à ce mode, mais pas seulement.

Remise en abîme pour Elden Ring Nightreign

Après les Souverains des Ténèbres, des versions plus puissantes des boss de base d'Elden Ring Nightreign, les joueurs les plus aguerris ont donc eu une nouvelle raison de repartir en expédition avec le mode Abîme de la Nuit. Celui-ci implique pour rappel de lancer une partie totalement aléatoire, qui devient de plus en difficile au fil des niveaux de Profondeur. Cela s'accompagne aussi de nouveaux affixes puissants, mais avec de dangereux malus, pour obtenir de nouvelles reliques exclusives.

Une bonne partie de la nouvelle mise à jour d'Elden Ring Nightreign vient ainsi apporter plusieurs ajustements à ce nouveau mode de jeu. Il est notamment désormais possible de baisser le niveau de profondeur. En outre, les joueurs montant d'un niveau recevront une protection pour ne pas immédiatement le perdre dans le cas où une nouvelle expédition à ce niveau se solderait par un échec, comme suit :

Une protection au niveau 3

Deux protections aux niveaux 4 et 5

Enfin, si un joueur d'un niveau inférieur rejoint une partie de plus haut niveau, il ne sera pas pénalisé en cas d'échec. La dernière mise à jour en date d'Elden Ring Nightreign vient également corriger quelques bugs spécifiques à l'Abîme de la Nuit qui ont échappé à la vigilance des développeurs à son déploiement.

© FromSoftware

Des changements plus généraux également au rendez-vous

La version 1.02.3 d'Elden Ring Nightreign ne s'arrête toutefois pas qu'au mode Abîme de la Nuit. Elle apporte en effet également plusieurs équilibrages pour tous les personnages jouables, pour renforcer ou réduire l'éfficacité de certaines attaques et leur capacité à déstabiliser un adversaire. En parallèle, plusieurs Souverains des Ténèbres reçoivent également des ajustements, notamment avec un montant de points de vie revus à la baisse.

Enfin, la mise à jour d'Elden Ring Nightreign vient naturellement corriger plusieurs bugs généraux. Pour voir tout cela plus en détail, rendez-vous sur l'article dédié à la version 1.02.3 sur le site officiel de Bandai Namco.

Source : Bandai Namco