Un mois après sa dernière mise à jour, Elden Ring Nightreign en reçoit une nouvelle en vue de préparer le terrain pour son fameux nouveau mode de jeu à venir.

Comme annoncé la semaine dernière, Elden Ring Nightreign va bientôt recevoir, après les versions Souverains des Ténèbres de quasiment tous les boss du jeu, une nouvelle manière de faire souffrir ses joueurs les plus aguerries : le fameux mode de jeu « Profondeur de la Nuit ». Afin de bien préparer le terrain pour son déploiement ce 11 septembre 2025, le dernier titre de FromSoftware se met donc à jour aujourd'hui.

Mise à jour et en abîme de la Nuit d'Elden Ring Nightreign

Comme à chaque déploiement d'une nouvelle mise à jour, les serveurs d'Elden Ring Nightreign ont connu une petite mise hors-ligne d'une heure pendant quelques minutes afin que FromSoftware y applique correctement le patch. Cela a eu lieu chez nous à dix heures du matin. Il est donc désormais possible de repartir en expédition, via la version 1.02.2 du spin-off coopératif d'Elden Ring.

Outre cette nouvelle mise à jour qui apporte divers ajustements, changements et correctifs listés ci-dessous, il s'agit surtout pour FromSoftware de préparer le terrain pour le nouveau mode de jeu à venir sur Elden Ring Nightreign, baptisé « Profondeur de la Nuit ». Celui-ci proposera pour rappel d'affronter des vagues successives d'ennemis aléatoires et de plus en plus difficiles à mesure qu'on descend dans les profondeurs, ou jusqu'à la mort du groupe. Le jeu en vaudra toutefois la chandelle, avec de nouvelles et puissantes reliques exclusives, ainsi qu'un système de classement pour mesurer ses prouesses avec le reste de la communauté des Nocturnes.

En attendant son déploiement ce 11 septembre 2025, et histoire de bien préparer le défi de taille qu'il entend représenter, cette nouvelle mise à jour d'Elden Ring Nightreign apporte énormément d'ajustements à toutes les classes de personnages jouables pour les renforcer, de même qu'à plusieurs types d'armes et reliques, ainsi qu'aux versions Souverains des Ténèbres de Gnoster, Libra et Fulghor pour en réduire la redoutable puissance. Mise à jour oblige, un florilège de bugs reçoivent également des correctifs, comme vous pouvez le voir dans ses notes complètes via le site officiel de Bandai Namco.

