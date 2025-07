Elden Ring Nightreign continue de recevoir des mises à jour régulières, ainsi que de nouvelles raisons de partir en expéditions, via un suivi particulièrement assidu de la part de FromSoftware. Ce matin, le spin-off coopératif est entré en maintenance pendant environ une heure afin que le studio puisse en déployer la version 1.01.5. Voyons voir ce que les notes nous disent à son sujet.

Encore une nouvelle mise à nuit pour Elden Ring Nightreign

Depuis sa sortie le 30 mai dernier, Elden Ring Nightreign s'est déjà étoffé de nombreuses mises à jour, mais aussi de nouveaux contenus. Ce notamment par l'entremise des Souverains des Ténèbres, des versions particulièrement dangereuses de certains Seigneurs de la Nuit déjà existants, avec des récompenses exclusives à la clé pour motiver les troupes. La semaine dernière, FromSoftware opérait d'ailleurs un changement demandé par les joueurs à ce sujet, en les rendant disponibles par paires, et non tous seuls. Alors que la prochaine paire, qui comprend Gnoster et Fulghor dans leurs formes « Alpha Suprême », arrive ce 17 juillet 2025, le titre passe en attendant en version 1.01.5 sur PC (via Steam), PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One.

En l'occurrence, celle-ci se contente justement de corriger quelques petits bugs en lien avec la version Souverain des Ténèbres de Gnoster, la phalène éveillée. Il faudra donc repasser plus tard pour celles et ceux qui attendaient éventuellement une amélioration des performances sur Elden Ring Nightreign, ou encore de l'équilibrage pour certains éléments ou certaines capacités des différents Nocturnes jouables. Découvrez donc dans le détail les notes de cette nouvelle mise à jour ci-dessous.

Notes de la mise à jour 1.01.5

Corrections de bugs

Correction d'un bug dans Elden Ring Nightreign qui bloquait le combat contre Gnoster le Souverain des Ténèbres, empêchant les joueurs de terminer le combat.

Correction d'un bug qui faisait apparaître le boss hors de la zone de combat pendant le combat contre Gnoster le Souverain des Ténèbres.

Source : Bandai Namco