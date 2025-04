FromSoftware ne chôme pas depuis la sortie d’Elden Ring et le studio enchaîne les jeux à une vitesse folle. Armored Core 6 en 2023, un DLC pour Elden Ring en 2024 puis prochainement un spin-off, Elden Ring Nightreign sans oublier Duskblood qui débarque en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Un rythme soutenu que le studio semble encaisser sans trop de mal pour le moment. Sa prochaine grosse sortie à venir, Nightreign, sera toutefois moins conséquente que le jeu originel. Il s’agit ici d’une expérience entièrement taillée pour le multijoueur où les joueurs incarnent des personnages prédéfinis dans des parties rapides particulièrement intenses. Alors que le jeu s’est déjà pas mal dévoilé et même laissé approcher, voilà qu’un leak révèle deux belles surprises encore inédites.

Un nouveau leak d'Elden Ring Nightreign lève le voile sur deux surprises en avance

Visiblement il y aura au moins huit classes jouables dans Elden Ring Nightreign. Jusqu’ici nous connaissions le Forban, un imposant guerrier, l’Oeil Perçant, un archer d’élite, le Rodeur, qui porte bien son nom, le Gardien, un vrai tank, l’Anachrorète, une magicienne redoutable ainsi que la Duchesse, une experte rompu au combat.

Deux nouvelles classes semblent toutefois tenues secrètes pour le moment, le Revenant et l’Executor (nom en anglais). Ces dernières ont été découvertes par des utilisateurs Reddit via le compte X officiel de Meetoma, un revendeur de produit dérivé. Ce dernier a dévoilé, peut-être avec un peu trop de zèle, des goodies d’Elden Ring Nightreign. Une collection de porte-clés qui représentent plusieurs emotes du jeu mais également huit classes, dont les deux nouvelles.

Publication de Meetoma Via X

Deux nouvelles classes pour deux nouvelles façons de jouer, le gameplay promet d'être généreux

Nous ne savons pour l’heure rien de plus sur la Revenante et l’Executor. L’artwork de la revenante montre une femme pâle équipée d’une harpe. Peut-être une nouvelle magicienne, certainement support que l’on imagine bien lancer des sorts de soutien ou des sortilèges de contrôle par exemple. L’Executor quant à lui semble être une nouvelle classe dédiée à faire des dégâts. Son armure semble particulièrement taillée pour un gameplay agressif.

Bandai et FromSoftware devraient certainement nous en révéler toute la nature dans les prochaines semaines d’autant plus qu’en ce moment, l’éditeur et le studio publient régulièrement des vidéos de présentation pour chaque classe jouable. À voir donc. Pour rappel, Elden Ring Nightreign sortira sur PS5, Xbox Series et PC le 30 mai prochain.

Source : Reddit et Meetoma via X