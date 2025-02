Elden Ring Nightreign est le prochain gros titre à venir de FromSoftware. Un jeu drastiquement différent de l'œuvre originale puisque totalement conçu pour être vécu en multijoueur. Vraie bonne idée ou jeu opportuniste ? Nous verrons. Vous pourrez de toute façon vous en faire une idée très prochainement puisque le jeu est bientôt jouable. Attention toutefois aux arnaques… c’est violent.

Attention avec les arnaques autour d'Elden Rign Nightreign

Annoncé il y a quelque temps déjà, Elden Ring Nightreign va avoir le droit à une période de test gratuite. Ce sera une session limitée où il faut (ou fallait) au préalable s’inscrire. Bandai confirme sur son site que les invitations sont en train d'être envoyées et plusieurs joueurs affirment les avoir déjà reçues. Et devinez qui vient de se réveiller ? Les scalpers !

Ah oui ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas entendu parler d’eux et pourtant ils sont partout. Les collectors d’Arcane en ont fait les frais il y a peu, la PS5 Pro également… tout ce qui est limité ou rare est souvent victime de ces personnes qui veulent s’enrichir dessus. C’est aussi valable pour les phases de test sur invitation, comme celle d’Elden Ring Nightreign. Des petits malins sont donc en train de vendre leurs accès sur certains sites de revente en ligne comme Ebay, chez nos amis anglais. On trouve alors des clés se moyennant une trentaine d’euros jusqu’à plusieurs centaines. C’est complètement lunaire et que vous soyez fans ou non, il est évident qu’il ne faut surtout pas céder à la tentation. Les phases de test sont gratuites et les accès certainement liés à une adresse mail d’ailleurs. C’est donc de l’arnaque pure et simple.

Une capture prise sur Ebay ©Gameblog

Les phases de test gratuites arrivent bientôt, surveillez vos mails !

Pour celles et ceux qui se sont inscrits normalement aux stress tests gratuits, il est possible que vous receviez votre invitation plus tard et même possiblement pendant l’évènement. Pas de pression donc. Pour rappel, les phases de test d’Elden Ring Nightreign se passeront sur consoles à des créneaux prédéfinis du 14 au 17 février 2025.

14/02 : 12h 15h

: 12h 15h 15/02 : 4h - 7h et 20h - 23h

: 4h - 7h et 20h - 23h 16/02 : 12h - 15h

: 12h - 15h 17/02 : 4h - 7h

Le jeu final Elden Ring Nightreign sera quant à lui disponible sur PS5, Xbox Series et PC. On sait qu’il arrivera dans quelques mois, mais on a pas encore de date de sortie définitive à se mettre sous la dent.

