Malgré son caractère spin-off et une approche très différente avec des éléments rogue-lite, Elden Ring Nightreign veut marquer les fans autant que le jeu original.

Alors qu'on pensait que FromSoftware en avait terminé avec sa nouvelle licence phare après la sortie du DLC L'Ombre de l'Arbre-Monde, le studio japonais a surpris son monde en annonçant Elden Ring Nightreign aux Game Awards 2024. Sa proposition centrée sur la coopération, avec des inspirations du côté de genres comme le Battle Royale ou le rogue-lite, en a interloqué plus d'un. Le directeur du jeu, Junya Ishizaki, s'est, dans une interview publiée dans le dernier magazine de PC Gamer, montré rassurant en faisant état de son caractère aussi unique dans sa catégorie que l'œuvre originale.

Elden Ring Nightreign veut, comme son cousin, tracer sa propre route

Après ce qui s'apparente à l'apothéose du genre Souls-like instauré par FromSoftware avec Elden Ring, tout portait à croire que le studio en avait terminé avec cette licence une fois le DLC sorti. Finalement, les joueurs auront encore droit à leur dose dans cet univers avec Nightreign. Le retour dans ce monde sera toutefois radicalement différent. Même si on retrouve les combats et l'exigence du jeu original, le tout prendra une forme centrée sur la coopération, avec des éléments de rogue-lite et de Battle Royale.

Beaucoup de joueurs voyaient ainsi en Elden Ring Nightreign une certaine forme d'opportunisme piochant dans les tendances actuelles. Une chose qui n'est traditionnellement clairement pas dans l'ADN de FromSoftware. Le directeur du jeu s'est récemment exprimé à ce sujet auprès de PC Gamer. « L'idée de Nightreign est de condenser l'expérience du jeu original, à savoir les éléments RPG, l'exploration et le développement d'un personnage. Nous souhaitions offrir une autre forme du sentiment d'accomplissement qui nous est propre, dans une forme concentrée. Il ne s'agit pas pour nous de suivre de quelconques tendances ».

Pour l'heure, les joueurs devront croire le directeur d'Elden Ring Nightreign sur parole. Ceci étant dit, le titre se laissera très bientôt approcher sans bourse délier via un test technique. Voilà donc une belle occasion pour les fans en manque d'une bonne dose de FromSoft de voir ce que ce spin-off donnera. Premier verdict du 14 au 17 février à venir sur PC, PS5 et Xbox Series.

Source : PCGamer via Gamesradar+