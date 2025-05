Elden Ring Nightreign montre encore du nouveau gameplay en amont de sa sortie, et aucun doute là-dessus : c'est bien un jeu FromSoftware qui risque de vous en faire baver.

Elden Ring Nightreign arrive pour rappel le 30 mai 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Compte tenu de la colossale aura d'Elden Ring, il se place de facto comme l'une des grosses sorties du mois, malgré le fait qu'il s'agisse d'un spin-off centré sur la coopération. Si on pouvait encore en doute, ce nouveau titre est bien une production FromSoftware, qui va demander une grande exigence pour en venir à bout. Dans une vidéo de gameplay exclusive, IGN illustre très bien la chose, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Elden Ring Nightreign ne vous fera certainement pas de cadeau

Plusieurs joueurs chanceux ont pu s'en rendre compte grâce à une phase de Network Test : Elden Ring Nightreign porte bien la marque des Souls-like instaurée par FromSoftware, avec un certain degré d'exigence. En dépit de son aspect Rogue-Lite mélangé à de la survie à la Battle Royale et un gameplay mettant une grande emphase sur l'action constante, terminer une partie sera autant une épreuve qu'explorer les titanesques mondes ouverts du jeu original et son DLC L'Ombre de l'Arbre-Monde.

Le pinacle de cette difficulté à la FromSoftware sera sans conteste le boss final que les joueurs cibleront en lançant une partie. Dans le cadre d'une couverture exclusive d'Elden Ring Nightreign, depuis les locaux de FromSoftware au Japon, IGN nous présente d'ailleurs dans la vidéo ci-dessous l'un des huit serviteurs du Seigneur de la Nuit que nous pourrons affronter à la sortie du jeu. Baptisé Libra, celui-ci affiche une mécanique unique : avant de le combattre, il vous propose un souhait, que vous pouvez toutefois refuser. Si vous acceptez un don de sa part, cela se paiera toutefois d'une manière ou d'une autre.

Même en refusant sa faveur, ce boss spécifique à Elden Ring Nightreign ne vous fera quoi qu'il en soit pas de cadeau, et vous risquez de vous y casser les dents à plusieurs reprises. La vidéo ci-dessous montre en effet un combat aussi ardu qu'épique, avec des attaques infligeant énormément de dégâts et une barre de vie conséquente. Comme dans tous les jeux de FromSoftware, Nightreign entend donc offrir des moments qui vont vous faire transpirer, pour rendre la victoire encore plus savoureuse, même s'il faudra faire preuve d'acharnement pour y parvenir. Une raison parmi tant d'autres de surveiller sa sortie fixée le 30 mai 2025 à venir.

Source : IGN sur YouTube