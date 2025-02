Alors qu'Elden Ring Nightreign va se laisser essayer dans le cadre d'un test technique ce week-end, il nous donne rendez-vous le 30 mai sur PC, PS5 et Xbox Series pour sa sortie officielle. Toutefois, l'expérience ne sera dans l'immédiat accessible que seul ou dans un groupe de trois joueurs, ce qui en a rebuté plus d'un. FromSoftware a visiblement bien entendu ces doléances et devrait corriger le tir, mais pas dès son lancement.

Elden Ring Nightreign ouvre un débat coopératif

En sa qualité de spin-off, Elden Ring Nightreign entend proposer une expérience très différente du chef d'œuvre original de FromSoftware qu'est Elden Ring et son DLC L'Ombre de l'Arbre-Monde. Il prendra en effet la forme d'un mélange entre Battle Royale/jeu d'extraction et un Rogue-lite, mais toujours avec la formule Souls-like bien huilée qu'on connaît et le sentiment d'accomplissement qu'elle procure. L'accent sera cela dit mis sur l'action non-stop, et surtout sur la coopération pour terrasser les Seigneurs de la Nuit qui nous attendent, ainsi que les nombreux dangers qui nous barreront le chemin jusqu'à eux.

Cependant, dans l'immédiat, il ne sera possible de jouer à Elden Ring Nightreign en coopération que dans un groupe de trois joueurs, ou en solo pour les plus braves d'entre nous. Deux amis pourront bien rechercher une partie, mais le matchmaking trouvera obligatoirement un troisième joueur aléatoire pour compléter la formation. Un point qui refroidissait fortement la communauté. Son directeur, Junya Ishizaki, tenait toutefois à rassurer son monde dans le cadre d'une récente interview auprès de Ungeek.

« S'agissant de lancer une partie avec seulement deux joueurs, pas en solo ou en trio, c'est quelque chose que nous envisageons, mais qui n'est actuellement pas présent dans le jeu ». Gageons donc que FromSoftware ajoutera la possibilité de lancer une run d'Elden Ring Nightreign en duo dans une mise à jour ultérieure. Reste également à voir comment le studio équilibrera la chose avec un joueur en moins. Il faudra quoi qu'il en soit se limiter à y jouer en solo ou en trio lorsqu'il sortira le 30 mai sur PC, PS5 et Xbox Series.

Source : Ungeek