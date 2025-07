Avis aux amateurs d'aventure épique, Elden Ring Nightreign vous réserve encore de belles surprises ! Pensé comme un prolongement multijoueur du GOTY de FromSoftware, le jeu propose régulièrement des nouvelles mises à jour ainsi que des événements spéciaux. Un nouveau vient de débuter pour mettre vos nerfs à l'épreuve. C'est le moment pour vous de remettre le pied dans le royaume de l'Entre-terre.

Elden Ring Nightreign vous met au défi

Bandai Namco et FromSoftware sont bien décidés à faire d'Elden Ring Nightreign un incontournable. Le jeu enchaîne les mises à jour et offre du contenu supplémentaire ponctuellement. Mais, cette fois, c'est autrement que les équipes comptent surtout solliciter votre savoir-faire à tous.

En effet, un danger plane sur le monde de l'Entre-terre. Hier, FromSoftware a lâché un ennemi de taille pour défier les plus valeureux d'entre vous dans Elden Ring Nightreign. Ainsi, pendant une semaine à compter du 3 juillet, vous pouvez prendre part à une expédition spéciale pour affronter un Souverain des Ténèbres.

Attention, seuls les plus aguerris des Porte-Flammes pourront embarquer pour cette quête de taille ! De fait, un seul critère préalable est indispensable pour lever votre épée contre la version Souverain des Ténèbres de Gnoster : il faut avoir déjà vaincu le boss de l'expédition de la Peste Sentinente (« Sentient Pest Expedition »). L'ennemi se dresse cette fois directement dans sa forme de deuxième phase, un scorpion géant, pour un combat encore plus intense.

Nous vous avions déjà proposé un guide pour venir à bout de Gnoster, la phalène éveillée. Mais il faudra redoubler d'efforts pour renouveler l'exploit. Soyez sur vos gardes pour esquiver son combo de charge-stampede et de rafale magique pour rester debout. Alors, à vous de trouver les alliés adéquats, comme Ironeye, pour avoir toutes vos chances. De même, rappelez-vous que l'adversaire est sensible au feu. Vous savez maintenant comment prendre l'avantage. Il ne vous reste plus qu'à vous rendre à Limveld pour purger la nuit de l'influence de la bête.