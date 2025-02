Le test réseau d'Elden Ring Nightreign est terminé... et tout n'a pas été simple. Comme souvent lors de ce genre d'essais, certains ont rencontré beaucoup de problèmes, mais c'était le but de cette version. Maintenant, FromSoftware va devoir compiler et analyser les données récoltées avant de se préparer au lancement du jeu, le 30 mai 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC. Si le nouveau bébé du studio est sur votre liste d'achats, vous pouvez désormais sécuriser un exemplaire de la splendide édition collector sur toutes les plateformes.

Les précommandes du collector d'Elden Ring Nightreign ouvertes

Elden Ring Nightreign, le souls-like / battle royale / rogue-lite, devrait réserver bien des surprises avec des boss et personnages supplémentaires après la sortie. Mais inutile de mettre la charrue avant les bœufs et concentrons-nous sur le lancement, et plus particulièrement sur le collector canon qui a été dévoilé. En plus des versions Standard et Deluxe, Bandai Namco et FromSoftware vont en effet proposer une édition plus complète et donc plus chère sur consoles comme sur PC.

Que contient l'édition collector d'Elden Ring Nightreign ? Le jeu complet sur disque, sauf pour la version PC, ainsi que plusieurs goodies dont une très belle statuette du guerrier nomade et épéiste Wylder.

Le jeu Elden Ring Nightreign en physique sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. En revanche, le jeu sera à récupérer via un code numérique sur PC via Steam

Un boitier spécial steelbook en « métal premium » avec une illustration en couleur du rôdeur

Une statuette guerrier nomade et épéiste Wylder, de 25 cm de hauteur, fabriquée par Pure Arts

Le DLC qui sera disponible après la sortie du jeu

Un lot de huit cartes « Cartes de Nocturnes » de tarot illustrées représentant les Nocturnes

Un artbook de 40 pages en anglais de 24 x 21 cm

La bande originale à télécharger via un code numérique valable sur Steam, le PlayStation Store et le Xbox Store

L'édition collector d'Elden Ring Nightreign, qui sortira sur consoles et PC le 30 mai 2025, et désormais disponible en précommande chez les principaux revendeurs français.

