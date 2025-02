Si notre preview d'Elden Ring Nightreign a attiré votre curiosité et vous a mis l'eau à la bouche, on vous rappelle à toutes fins utiles que vous pourrez en faire l'expérience par vous-mêmes très prochainement. FromSoftware et Bandai Namco vont vous permettre de jouer gratuitement au jeu du 14 au 17 février 2025, si vous vous êtes inscrits au préalable sur le site officiel. Pour les autres, celles et ceux qui n'auraient pas été choisis ou veulent éviter une rupture en passant leur Saint-Valentin sur ce Network Test, rendez-vous le 30 mai 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC pour la sortie d'Elden Ring Nightreign.

Le prochain jeu FromSoftware veut plaire aux collectionneurs

Si Elden Ring Nightreign sera bien un souls-like comme le jeu original, il va aussi s'écarter de son modèle. Pour ce nouveau jeu, FromSoftware veut explorer plusieurs genres et les mélanger avec du battle royale et du rogue-lite qui vont venir pimenter la formule initiale. De plus, par rapport à Elden Ring et son extension L'Ombre de l'Arbre-Monde, ce titre inédit est davantage pensé pour la coopération, bien qu'il soit possible d'y jouer en solo. Un spin-off « qui ne dénature en rien tout ce qui fait le prestige du jeu original » selon notre Geralt, et qui va être lancé en mai prochain avec un superbe collector bien complet. La seule fausse note étant l'absence de la BO sur CD (voire vinyle).

À l'heure où un collector de Metal Gear Solid Delta Snake Eater fait l'impasse sur le jeu, celui d'Elden Ring Nightreign comprendra bien une copie en physique. Il y aura également un steelbook, ainsi que d'autres goodies dont une statuette conçue par Pure Arts. Le fabricant qui est réputé pour ses magnifiques pièces, comme le monstrueux buste Nemesis de Resident Evil 3, qui sont pour la majorité très onéreuses. Mais on vous rassure, ce collector ne vous coûtera pas des centaines et des centaines d'euros.

Le contenu de l'édition collector d'Elden Ring Nightreign

L'édition collector d'Elden Ring Nightreign sera vendue au prix de 199,99€. En sachant que les précommandes ouvriront sur le site de Bandai Namco à partir du mois d'avril 2025. Voici tout ce que vous aurez pour ce tarif :

Le jeu Elden Ring Nightreign en physique sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. En revanche, le jeu sera à récupérer via un code numérique sur PC

Un steelbook en « métal premium » avec une illustration en couleur du rôdeur

Une figurine du guerrier nomade et épéiste Wylder, de 25 cm de hauteur, fabriquée par Pure Arts

Le DLC qui sera disponible après la sortie du jeu

Un ensemble de huit cartes « Cartes de Nocturnes » de tarot illustrées représentant les Nocturnes

Un artbook de 40 pages en anglais d'une taille de 24 x 21 cm

La bande originale à télécharger via un code

