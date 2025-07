Alors qu'Elden Ring Nightreign accueillait cette semaine quatre nouveaux Souverains des Ténèbres, des versions encore plus dangereuses des boss Gladius, Maris, Libra et Caligo, tout cela par paires, FromSoftware vient tout juste d'annoncer qu'une fonctionnalité attendue par les joueurs depuis la sortie du jeu, qui arrive très prochainement via une mise à jour définitivement majeure.

Elden Ring Nightreign redouble d'efforts pour combler les Nocturnes en expédition

Bien avant qu'Elden Ring Nightreign sorte le 30 mai dernier, plusieurs éléments avaient refroidi les joueurs, comme notamment l'orientation principalement coopératif de ce spin-off d'Elden Ring. Et plus particulièrement le fait qu'il ne soit possible de lancer des expéditions que dans des groupes de trois, le tout sans chat vocal pour interagir avec des coéquipiers trouvés par matchmaking. Deux mois après son lancement, FromSoftware répond cependant enfin en partie aux prières de la communauté, en annonçant que les expéditions en duo arrivent enfin.

Plus précisément, la possibilité de lancer une partie d'Elden Ring Nightreign dans un groupe de deux joueurs arrivera via la mise à jour 1.02, à venir pas plus tard que ce 30 juillet 2025. En plus de cette fonctionnalité tant attendue, FromSoftware va également en profiter pour intégrer une autre fonctionnalité, cette fois de type amélioration de la qualité de vie, mais non moins salutaire. L'interface recevra en effet une amélioration bienvenue pour ajouter de nouvelles options de filtrage des Reliques. À force d'enchaîner des expéditions, le nombre de reliques récupérés finit en effet par créer un énorme chaos dans notre inventaire, rendant la navigation dans le menu délicate.

Rendez-vous donc ce 30 juillet 2025 pour voir arriver sur Elden Ring Nightreign la mise à jour 1.02, qui apportera donc enfin les expéditions en duo, de nouvelles options pour filtrer les reliques, et sûrement d'autres ajouts, équilibrages et corrections de bugs à découvrir dans les notes finales du patch quand il sera disponible dans cinq petits jours.

