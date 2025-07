C’est le jour J. Elden Ring: Nightreign accueille aujourd’hui le très attendu mode duo, une nouveauté qui risque de bouleverser les habitudes de jeu. Annoncée il y a quelques jours par FromSoftware, cette fonctionnalité corrige un point qui faisait grincer des dents depuis le lancement : l’impossibilité de jouer à deux, sans coéquipier supplémentaire.

Une demande insistante des joueurs de Elden Ring

Jusqu’à maintenant, Elden Ring Nightreign imposait de choisir entre jouer en solo ou en trio. Les joueurs en binôme devaient soit trouver un inconnu via le matchmaking, soit passer par Discord pour constituer une équipe. Résultat : des parties souvent déséquilibrées, sans vraie coordination.

Avec ce mode duo sur Elden Ring Nightreign, plus besoin de tricher avec le système. Les duos peuvent désormais partir à l’aventure ensemble, dans une configuration plus fluide, plus claire, et bien plus agréable. FromSoftware avait reconnu que son absence initiale était une erreur. Voilà qui est corrigé.

Un nouveau mode… et un nouvel équilibre à trouver

Cette nouveauté soulève tout de même une question : le mode trio va-t-il être délaissé dans Elden Ring ? Jusqu’ici, c’était le format standard. Mais maintenant que jouer à deux est possible, beaucoup risquent de se détourner des parties à trois. Et même les joueurs solo pourraient préférer ce format, plus rapide à lancer.

Le jeu a été pensé pour le trio, mais la communauté décidera. Si le mode duo devient le nouveau standard, le matchmaking à trois pourrait ralentir, voire perdre de l’intérêt sur le long terme sur Elden Ring. Le timing de cette mise à jour n’a rien d’anodin. Malgré une base solide, autour de 50 000 joueurs actifs sur Steam, Nightreign commençait à voir ses chiffres baisser. Le mode duo tombe donc au bon moment pour réveiller l’intérêt et inciter les anciens joueurs à revenir. Et pour accompagner cette nouveauté, FromSoftware lance dès demain, le 31 juillet, une nouvelle rotation de contenu avec l’arrivée des derniers boss souverains encore inédits dans ce format. De quoi relancer les défis pour les plus aguerris.

Source : FromSoftware