Les ténèbres s’étendent à nouveau sur Limveld. FromSoftware a annoncé The Forsaken Hollows, le tout premier DLC d’Elden Ring: Nightreign. Le tout par surprise lors d'un State of Play. Une extension sombre et ambitieuse qui sera disponible dès le 4 décembre 2025 sur PS5 et PS4. Au programme : deux nouveaux héros jouables, des boss inédits et une région entièrement nouvelle à explorer.

Une grosse surprise pour Elden Ring Nightreign

Depuis sa sortie en mai dernier, Elden Ring: Nightreign s’est imposé comme une expérience à part. Ce spin-off mêle coopération et survie dans un monde ouvert où trois joueurs affrontent ensemble les forces de la Nuit. L’objectif : renforcer son personnage pendant une expédition de trois jours avant d’affronter le redoutable Nightlord.

Avec The Forsaken Hollows, FromSoftware pousse encore plus loin la formule. Les joueurs devront unir leurs forces pour survivre à de nouveaux dangers, dans des zones où chaque minute compte. Ceux qui ont apprécié les précédentes mises à jour, comme les boss Everdark Sovereigns ou le mode extrême Deep of Night, devraient y trouver un défi à leur mesure.

Deux nouveaux personnages à maîtriser

Le DLC de Elden Ring Nightreign introduit deux Nightfarers inédits. Le premier, le Scholar, est un érudit vagabond des Terres Intermédiaires. Grâce à sa maîtrise de la magie et son sens de l’observation, il peut retourner le champ de bataille à son avantage. Le second, l’Undertaker, est une abbesse investie d’une mission divine : abattre le Nightlord. Sa force physique et sa foi inébranlable en font une combattante redoutable. Ces deux personnages apportent des styles de jeu très différents, parfaits pour renouveler les approches en coop. L’un privilégie la stratégie et la précision, l’autre la puissance et la détermination.

Le cœur du DLC de Elden Ring Nightreign se trouve dans The Great Hollow, une gigantesque cavité cachée sous Limveld. Ce lieu regorge de ruines étranges, de temples oubliés et de tours sacrées. Mais attention, une brume toxique plane en permanence, drainant peu à peu la vie des intrus. Deux nouveaux boss particulièrement féroces y attendent les aventuriers assez téméraires pour oser s’y aventurer. FromSoftware promet une ambiance oppressante et un sens du détail toujours aussi remarquable. Ce nouveau décor devrait offrir des panoramas saisissants et une atmosphère plus mystique que jamais.

Bonne nouvelle pour ceux qui veulent soutenir le projet, toute précommande du DLC avant le 3 décembre permettra de récupérer un artbook numérique et une mini bande-son à télécharger. Ces bonus sont identiques à ceux déjà inclus dans les éditions Deluxe et Collector. Autre précision utile : le “Deluxe Upgrade Pack” sorti en mai changera simplement de nom le 12 novembre pour devenir The Forsaken Hollows DLC. Pas besoin donc de racheter le contenu si vous le possédez déjà. En revanche, le jeu de base Elden Ring: Nightreign reste indispensable pour accéder à cette extension.

Source : FromSoftware