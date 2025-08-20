Elden Ring Nightreign continue son petit bonhomme de chemin en ajoutant encore du nouveau contenu gratuit. Attendez-vous une nouvelle fois à en baver puisqu’un nouveau seigneur surpuissant arrive et ça va faire trois fois plus mal que d’habitude, vous êtes prévenu.

Elden Ring Nightreign va encore maltraité ses joueurs avec encore plus de difficulté

Si vous jouez encore régulièrement à Elden Ring Nightreign, vous n’êtes pas sans savoir que FromSoftware bichonne son poulain. Plusieurs mises à jour ont été déployées depuis la sortie mêlant correction de bugs, ajustement en fonction des retours de la communauté, mais aussi pas mal d’équilibrage. Nightreign est en effet considéré comme étant l’un des souls like les plus difficiles à cause son gameplay, mais aussi son gamedesign tout entier.

Le jeu propose en effet de faire des expéditions seul ou jusqu’à trois joueurs, dans le but de décimer des Seigneurs de la Nuit. Il faudra au préalable survivre plusieurs jours et occire quelques boss supplémentaires avant d’avoir le droit à de se frotter aux Seigneurs. Une entreprise plus facile à expliquer qu’à faire puisqu’en plus de proposer un gameplay exigeant comme Elden Ring, Nightreign joue aussi sur votre endurance avec des parties longues et intenses où la coopération est essentielle lorsqu'on joue en groupe.

Mais comme si le challenge n’était pas assez relevé, FromSoftware a lancé de nouvelles variantes de ses Seigneurs de la Nuit, les « Everdark ». Plusieurs sont déjà sorties et un nouveau fera son arrivée prochainement pour un temps limité comme à chaque fois. Dès le 21 août à 3h du matin, vous pourrez tenter d’affronter la version Everdark du chien Tricephale, le cerbère qui se divise en trois bêtes enragées. Heureusement, la technique pour le battre est plus ou moins la même au détail près qu'ici le boss fera encore plus de dégâts que d’habitude. Vous pouvez d’ailleurs consulter notre guide pour battre Gadius le chien Tricephale si jamais vous êtes en difficulté ou que vous voulez vous préparer.

Source : Elden Ring Nightreign officiel via x.com