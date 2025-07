FromSoftware continue de garnir Elden Ring Nightreign en nouveaux contenus gratuits en attendant la sortie d'un premier DLC payant dans les prochains mois. Une fois encore, le studio japonais répond aux suppliques masochistes des Nocturnes les plus chevronnés en annonçant qu'un sérieux pic de difficulté se prépare à débarquer très prochainement dans Limveld.

De nouveaux Souverains des Ténèbres vont bientôt traumatiser les joueurs d'Elden Ring Nightreign

Cela fait maintenant plus de deux mois qu'Elden Ring Nightreign, le spin-off coopératif « Survival Rogue-Lite » d'Elden Ring est sorti, avec de très jolis chiffres à son lancement. Un temps suffisamment long pour que la plupart des joueurs aient fait le tour du contenu disponible et de venir au bout de moult expéditions contre les huit Seigneurs de la Nuit existants. Depuis, FromSoftware a garni son titre en nouveaux contenus gratuits, sous la forme des Souverains des Ténèbres, des versions extrêmement menaçantes des boss de base. Les premiers à avoir eu droit à ce traitement radical étaient Adel, Fulghor et Gnoster, avec à la clé de nouvelles récompenses exclusives.

Il y a peu, le studio japonais a fait en sorte que ces boss apparaîtraient chaque semaine par paire, et non seuls, suite à une demande insistante des joueurs d'Elden Ring Nightreign en ce sens. FromSoftware en avait également profité pour indiquer que d'autres boss allaient avoir droit à leur variante Souverain des Ténèbres prochainement. C'est désormais officiel : Gladius, Maris, Libra et Caligo vont bientôt vous en faire encore plus baver dans des combats encore plus difficiles, et ce pas plus tard que le 31 juillet prochain.

Si l'on en croit cette annonce, les quatre nouveaux Souverains des Ténèbres devraient donc tous débarquer gratuitement le même jour. À moins qu'ils n'apparaissent par paire, avec un premier duo le 31 juillet, et le second la semaine d'après. Rendez-vous quoi qu'il en soit dans tout pile dix jours pour connaître un nouveau pic de souffrance dans Elden Ring Nightreign. Une manière comme une autre d'attendre sagement de voir quelles diableries FromSoftware prépare pour le premier DLC payant majeur du jeu à venir en principe dans les prochains mois, en somme.

