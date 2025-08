FromSoftware continue de garnir régulièrement et avec assiduité Elden Ring Nightreign en nouveaux contenus gratuits, nouvelles fonctionnalités comme les très demandées expéditions en duo, et mises à jour. Le studio japonais a ainsi à ce titre annoncé la date de l'arrivée du prochain contenu gratuit, qui va une fois encore apporter un gros pic de difficulté au spin-off coopératif à succès d'Elden Ring.

Du nouveau contenu gratuit pour Elden Ring Nightreign qui va jeter un froid

Au fil des derniers mois, FromSoftware a étoffé la proposition de base d'Elden Ring Nightreign avec des versions encore plus dangereuses des boss déjà existants. À l'heure actuelle, six boss majeurs du jeu sur huit disposent ainsi d'une variante Souverain des Ténèbres, qui font l'objet d'une rotation hebdomadaire et permettent d'obtenir des récompenses exclusives via des ressources uniques reçues en terrassant ces formes alternatives.

Restent donc encore deux Seigneurs de la Nuit d'Elden Ring Nightreign qui n'ont pas encore eu droit à une revisite encore plus brutale. Comme promis auparavant, FromSoftware a justement tout fraîchement annoncé la date d'arrivée du prochain Souverain des Ténèbres, Caligo, le dragon blanc (mais pas aux yeux bleus) de glace. Celui-ci viendra donc refroidir les ardeurs même des Nocturnes les plus chevronnés pas plus tard que ce 7 août 2025, à partir de 3 heures du matin chez nous. Comme ses homologues, ce boss devrait donc recevoir de nouvelles attaques dévastatrices. Si vous comptez l'affronter, partez de préférence avec au moins un combattant à distance comme l'Œil perçant, et surtout des armes infligeant des dégâts de feu, ainsi que beaucoup de résistance aux dégâts de glace et au statut gelé !

Après Caligo en version Souverain des Ténèbres, ne manquera ainsi plus qu'une version alternative d'Heolstor, le huitième et ultime boss d'Elden Ring Nightreign. FromSoftware n'a pas encore indiqué s'il prévoit d'en créer une, mais gageons que cela arrivera tôt ou tard. Rappelons par ailleurs qu'un premier DLC majeur payant devrait arriver sur le titre dans les prochains mois, avec très probablement d'autres horreurs innommables que le studio japonais entend infliger à ses joueurs.

Source : Elden Ring sur X.com