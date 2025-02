FromSoftware est au sommet de sa popularité depuis la sortie d'Elden Ring. Ouvrant le genre des Souls-like au grand public, le titre jouit d'un succès qui dépasse le cercle des tryharders. Le studio s'est dépassé en adaptant sa formule au monde ouvert et en prolongeant l'expérience avec un DLC colossal, Shadow of the Erdtree. Mais, il ne s'arrête pas là. Un jeu supplémentaire s'est annoncé pour le 30 mai 2025 : Elden Ring Nightreign. Et là aussi, il semblerait que nous ne soyons pas au bout de nos surprises.

Elden Ring Nightreign prévoit déjà la suite

Prêt à replonger dans l'Entre-Terre ? Elden Ring Nightreign vous invite à retourner prochainement tabasser du mob et des boss d'envergure dans une expérience mêlant action, survie et coopération. Faites équipe avec deux autres joueurs pour redécouvrir le monde avec lequel vous vous étiez peut-être déjà familiarisé grâce au premier opus. Mais celui-ci a changé depuis... de nouveaux dangers vous attendent, et cela, pour un bon moment apparemment.

En effet, en observant les différentes boutiques en ligne, on constate que FromSoftware a des projets à long terme pour Elden Ring Nightreign. Plus précisément, c'est le détail des éditions Deluxe et Collector qui nous le révèle. De fait, toutes deux intègreront le jeu de base avec quelques contenus en plus, tels qu'un artbook numérique et une partie de l'OST. Mais, on voit aussi qu'un DLC arrivera plus tard, mais ce n'est pas tout.

Si on se tourne vers la page d'Elden Ring Nightreign sur Steam, on peut lire que l'édition Deluxe comprendra effectivement ce DLC, prévu apparemment pour le 4e trimestre 2025. Une autre précision accompagne l'édition Deluxe disponible sur le store de Valve : « Personnages jouables et boss supplémentaires ». Mais, ça, c'est pour la version française. Avant que cela ne soit modifié, la version anglaise précisait cela pour le jeu de base de la façon suivante : « Additional DLC—Additional playable characters and bosses ». Ces contenus « supplémentaires » étaient donc présentés explicitement comme du contenu additionnel.

Par conséquent, FromSoftware et Bandai Namco comptent bien faire vivre Elden Ring Nightreign pour un bon moment. Auparavant, les DLC avaient déjà ravi les fans du studio. Cette nouvelle, bien qu'encore floue, a donc de quoi les réjouir une fois de plus !