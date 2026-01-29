Malgré son concept plutôt atypique, Elden Ring Nightreign, sorti fin mai 2025, a connu un joli succès auprès du public. L'essai de proposer un spin-off quasi exclusivement coopératif à son chef d'œuvre qu'est Elden Ring a plus récemment fait l'objet d'une transformation par FromSoftware sous la forme de Forsaken Hollows, un premier DLC payant qui a également su conquérir son public. En attendant de potentiels futurs développements autour du titre ou des prochaines productions du célèbre studio japonais, une autre annonce intrigante a récemment fait son apparition.

Une nouvelle forme d'expédition atypique se prépare pour Elden Ring Nightreign

Malgré le fait qu'Elden Ring Nightreign n'a pas encore fêté son premier anniversaire, le dernier jeu en date de FromSoftware a visiblement déjà fait beaucoup de bruit auprès du public. Group SNE a en effet récemment annoncé qu'une collaboration avec FromSoftware est actuellement dans les cartons autour du spin-off coopératif d'Elden Ring. Il y a quelques jours, le groupe spécialisé dans les jeux de rôle sur table a en effet annoncé qu'il travaillait sur une adaptation de Nightreign dans un tel format.

Pour la petite histoire, Group SNE est le créateur de Sword World RPG, un jeu de rôle tellement populaire au Japon qu'il a failli prendre la place du mythique Donjons & Dragons au Pays du Soleil Levant. C'est également à eux qu'on doit l'adaptation en jeu de rôle sur table de Dark Souls, mais aussi d'Armored Core 6 ou encore d'Elden Ring. Avec un tel palmarès, il semblerait donc que la transposition des règles d'Elden Ring Nightreign dans un jeu de rôle papier crayon classique soit ici entre de bonnes mains. Reste maintenant à voir quelle forme cela prendra.

Bien que Group SNE n'ai pas partagé de visuel ou d'informations supplémentaires à ce propos, il ne faudra a priori pas attendre bien longtemps pour découvrir ce que donnera Elden Ring Nightreign au format jeu de rôle sur table, puisqu'il devrait sortir dans le courant du printemps 2026. Cela risque toutefois de concerner uniquement le public japonais, en attendant une traduction dans d'autres langues. Verdict dans les prochains mois.

Source : Group SNE sur X.com