Avis aux fans de Sekiro: Shadows Die Twice, ce nouveau et assez impressionnant mod pour Elden Ring vaut clairement le détour et pourrait beaucoup vous plaire.

Les mods qui valent le détour dans Elden Ring sont légion. Certains changent radicalement le jeu, pour le transformer en véritable aventure en coopération, tandis que d'autres vous permettent par procuration à d'autres grands titres de FromSoftware comme Bloodborne. Le mod qui nous intéresse ici remplit exactement cette fonction concernant un autre jeu particulièrement apprécié du studio japonais : Sekiro.

Un mod d'Elden Ring bien Chouette pour les fans de Sekiro

Sorti en 2019, Sekiro est à bien des égards un jeu à part dans le catalogue de FromSoftware. Son univers faisant la part belle au folklore japonais et son gameplay nerveux intégrant des éléments d'infiltration et des combats centrés sur des parades parfaites et le fait de briser la posture des boss ont apporté un agréable vent de fraîcheur à la formule Soulsborne. Grâce au mod Great Shinobi Blade de cleverraptor6, il est possible d'apporter un peu de l'âme de Sekiro dans Elden Ring.

Celui-ci met en effet en notre disposition une toute nouvelle arme prenant la forme d'un odachi massif. Comme toute arme spéciale dans le dernier chef d'œuvre de FromSoftware, elle s'accompagne d'un moveset et de compétences uniques. En l'occurrence, elle reproduit avec panache les attaques de la Chouette, un des boss les plus iconiques de Sekiro. En la tenant d'une main, on envoie de l'autre des shurikens. À deux mains, on retrouve le moveset d'un katana. En effectuant une attaque sautée, notre personnage d'Elden Ring fait un backflip dans le dos de ses adversaires, avec diverses options après le saut.

Enfin, la « Cendre de Guerre » de cette arme nous permet de disparaître dans un nuage de fumée, pour réapparaître avec un puissant coup descendant. Cleverraptor 6 s'est donc fendu d'un mod très fidèle au boss dont il s'inspire, mais en plus particulièrement impressionnant dans sa maîtrise du code d'Elden Ring. Vous pouvez l'essayer en le téléchargeant sur Nexus Mods, malheureusement exclusivement sur PC, et à condition de jouer en mode hors-ligne.

Source : Nexus Mods