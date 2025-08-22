Elden Ring reçoit une nouvelle mise à jour avec des corrections de bugs importants et franchement gênants. Le patch 1.16.1 est déjà disponible sur tous les supports.

En ce moment, on entend surtout parler d’Elden Ring Nightreign, de ses mises à jour, mais aussi du contenu gratuit qu’il ajoute régulièrement avec ses boss surpuissants. Mais ce n’est pas pour autant que FromSoftware en oublie le jeu principal, bien au contraire. Si les dernières nouvelles concernant Elden Ring étaient plutôt en demi-teinte, puisqu’elles concernaient le portage visiblement très compliqué du jeu sur Nintendo Switch 2, ce qui arrive aujourd’hui est un peu plus positif puisqu’il s’agit d’un patch. Une nouvelle mise à jour 1.16.1, voici ce qui change.

Elden Ring se met à jour avec le patch 1.16.1

Dans cette nouvelle mise à jour, FromSoftware s'attaque principalement à deux bugs qui pouvaient poser de très gros problèmes d'équilibrage. Le premier concerne les armes et leur affinité. Les effets pouvaient ne pas correctement s’appliquer ou, au contraire, provoquer des altérations non désirées. Si le souci est déjà gênant en JcE, il était carrément problématique en JcJ où l’équilibrage a une très grande importance. Le second point à être corrigé concerne cette fois directement le multijoueur, puisqu’un bug permettait aux joueurs bloqués par d’autres de contourner les restrictions pour les rencontrer de force, et ce peu importe la plateforme. Outre l’évident harcèlement que certains ont pu subir, des joueurs pas très fair-play pouvaient aussi forcer certains affrontements et rétamer les joueurs avec moins d’expérience. En théorie, le problème devrait être réglé cette fois.

Les notes complètes du patch 1.16.1 d'Elden Ring sur consoles et PC

Correction d’un bug où la mauvaise affinité ou les mauvais effets de statut pouvaient être appliqués à certaines armes lors de certaines actions spécifiques.

Rectification d’un bug important permettant aux joueurs de contourner le blocage par un autre joueur sur n’importe quelle plateforme en utilisant des méthodes non autorisées.

Source : Bandai, Elden Ring officiel