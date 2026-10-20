Le 28 août dernier, Elden Ring faisait un retour très attendu dans l’actualité au travers de sa Tarnished Edition, qui a ouvert les portes du hit de FromSoftware à des millions de joueurs supplémentaires en débarquant sur Nintendo Switch 2. Depuis, le titre est alors resté relativement discret, probablement noyé dans la quantité phénoménale de nouveaux jeux sortis dans les semaines qui ont suivi. Mais pour le studio, le travail continue tout de même, en témoigne l’arrivée de la version 1.17.2 d’Elden Ring sur la plupart des plateformes.

Elden Ring accueille la mise à jour 1.17.2, quoi de neuf ?

Lancée aujourd’hui sans avertissement préalable sur PlayStation, Xbox et PC, celle-ci permet à FromSoftware d'apporter quelques correctifs supplémentaires au titre, uniquement destinés à corriger la présence de certains bugs ; en plus de s'attarder sur des problèmes de sécurité dans le cas des versions PS4 et PS5. Voici le patch notes complet de la version 1.17.2 d’Elden Ring :

Corrections de bugs

Correction d’un bug où le personnage ne s’affichait pas correctement lorsqu’il portait le plastron Tatouage d’or avec l’option « Masquer le casque » activée.

Correction d’un bug où les éléments graphiques de la main gauche ne s’affichaient pas correctement lors de l’utilisation de la Compétence de l’arbalète à répétition tenue en main gauche, avec l’Épée large de Leontiel en main droite.

Certains textes du générique d’Elden Ring ont été corrigés.

Correction d’un bug où tirer des Flèches en os de pique et des Flèches empennées en os de pique d’une certaine manière provoquait une accumulation d’effet de statut.

Pour les versions PS4 et PS5 uniquement

Cette mise à jour renforce la sécurité des fonctionnalités en ligne. Le numéro de version affiché en bas à droite de l’écran titre après l’installation de ce patch sera le suivant : Ver. App. 1.17.2 Ver. Regulation 1.17.3



D’autres mises à jour annoncées par le studio

Précisons que l’installation de cette mise à jour est requise pour pouvoir continuer à profiter des fonctionnalités en ligne du jeu, et que tout porte à croire qu’il ne s’agira pas du dernier patch à venir pour Elden Ring. « Nous continuerons à vous fournir des mises à jour à l’avenir afin que vous puissiez continuer à profiter pleinement [du jeu] », a en effet confirmé FromSoftware dans le patch notes, sans toutefois préciser ce dont il sera question. En attendant de le découvrir, la version 1.17.2 du jeu est cependant disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.

Source : FromSoftware