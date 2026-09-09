La dernière mise à jour d'Elden Ring prive les joueuses et joueurs d'un avantage qui leur était accessible... via un bug ! Le correctif retire l'accès à un petit DLC payant, ce qui crée la frustration chez le public.

Elden Ring accueille déjà une nouvelle mise à jour. D'ordinaire, c'est le genre d'initiative que le public apprécie. Sauf que là, ce correctif les prive d'un DLC payant dont ils pouvaient profiter gratuitement grâce à un bug. Alors que FromSoftware fait tout rentrer dans l'ordre, des joueuses et joueurs expriment leur mécontentement sur la toile.

Elden Ring vous retire le DLC payant qui était gratuit par erreur

Depuis la mise à jour 1.17 fin août, les joueuses et joueurs d'Elden Ring avaient remarqué un détail qui n'était pas prévu par le studio. En effet, le patch avait corrigé certes plusieurs éléments, mais aussi introduit un bug étonnant. Celui-ci vous permettez d'accéder gratuitement au DLC Tarnished Pack normalement proposé à 4,99 € qui comprend :

2 nouvelles classes de départ

1 nouvelle armure

1 nouvelle apparence personnalisée pour Torrent

Mais nous parlons bien de cela au passé, car FromSoftware a corrigé ce bug. Depuis le 8 septembre 2026, Elden Ring a reçu une nouvelle mise à jour. En passant à la version 1.17.1, le jeu perd cet accès gratuit au contenu payant. Mais cela ne fait pas vraiment l'unanimité auprès du public.

Les joueurs regrettent la décision de FromSoftware

Évidemment, les joueuses et joueurs ne se privent pas de profiter d'un contenu gratuit. Mais quand on leur retire cet accès, ça a du mal à passer. Beaucoup pestent donc sur la dernière mise à jour d'Elden Ring. En réponse au post du studio, un internaute partage tout son mécontentement : « En résumé, quelqu'un avait trouvé comme avoir le contenu du DLC Tarnished à 5 dollars gratuitement. Ça aurait dû être gratuit dès le départ. Faire payer 5 dollars pour quelques pièces d'équipement est le plus gros échec que FromSoft a essayé depuis longtemps »1.

C'est un débat qui n'est pas nouveau dans le monde du jeu vidéo : est-il légitime de faire payer des éléments principalement cosmétiques aux joueuses et joueurs ? Clairement, la décision de FromSoftware fait réagir. Mais le public ne se voile pas la face. Un redditor soulève le patch 1.17.1 d'Elden Ring a été déployé « pour des raisons financières, parce qu'ils veulent plus d'argent »2. Et vous, comment percevez-vous cette initiative du studio ?