Quelques jours après l’arrivée de la Tarnished Edition, Elden Ring se met de nouveau à jour avec un patch surprise, qui introduit un correctif qui agace déjà certains joueurs.

Les équipes de FromSoftware sont peut-être déjà à l’œuvre sur leur prochain titre, The Duskbloods, à venir d’ici la fin de l’année 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2, mais cela ne veut pas dire pour autant que leurs précédents titres sont tombés aux oubliettes. Pour preuve, quatre ans après sa sortie initiale, Elden Ring a finalement eu droit à une sortie sur la dernière console de Nintendo, au travers d’une Tarnished Edition longuement attendue par les fans. Et les choses ne s’arrêtent pas là, puisqu’une nouvelle mise à jour vient tout juste d’être déployée.

Elden Ring s’offre une petite mise à jour surprise

En effet, sans crier gare, FromSoftware a annoncé le lancement du patch 1.17.1 sur l’ensemble des plateformes, qui fait alors suite à l’arrivée de la version 1.17 d’Elden Ring le 28 août dernier. Contrairement à cette dernière, qui avait introduit une série de nouveautés liées à la sortie de la Tarnished Edition, cette nouvelle mise à jour se contente toutefois d’apporter un seul correctif qui risque de faire quelques déçus. Et pour cause : il aide le studio à corriger un bug qui permettait à certains joueurs d’accéder à du contenu auxquels ils n’avaient normalement pas droit.

« Cette mise à jour corrige un problème en mode multijoueur qui, dans certaines conditions, permettait d'obtenir des objets propres à un contenu téléchargeable (DLC) alors que l'on n'y avait normalement pas droit » FromSoftware

Vous l’aurez compris donc, non seulement « aucun contenu additionnel » n’est de la partie dans le cas présent, mais en plus, pour les petits chanceux qui avaient réussi à obtenir du contenu normalement réservé au DLC du jeu, la fête est officiellement finie. Une nouvelle qui ne plaît pas forcément à tous les joueurs d’Elden Ring, en témoignent certaines des réponses laissées sous le tweet de FromSoftware. « Donc vous venez juste de patcher la possibilité de donner des objets à ses amis ? », s’agace par exemple l’un des internautes.

« C’est dommage que vous décidiez de corriger ce genre de choses plutôt que les bugs et les problèmes d’équilibrage qui affectent le multijoueur et le PvP », ajoute un autre. Tandis que certains, visiblement non concernés par la situation, ne manquent pas de prendre la nouvelle avec humour. de leur côté « Merci de ne pas avoir nerfé Muleta », peut-on par exemple lire dans un tweet liké par 22 autres joueurs d’Elden Ring. C'est vrai, autant voir le bon côté des choses...

Source : FromSoftware